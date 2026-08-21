Бойфренд-аб'юзер Гайден Панеттьєрі вперше відреагував на її смерть: він був поруч у момент трагедії

Гайден Панеттьєрі та Браян Гікерсон / © Getty Images

Реклама

Колишній бойфренд Гайден Панеттьєрі — Браян Гікерсон — уперше публічно прокоментував смерть акторки, яка пішла з життя у віці 36 років.

Чоловік, стосунки з яким протягом кількох років супроводжувалися скандалами та звинуваченнями в домашньому насильстві, наразі закликає не робити поспішних висновків щодо причин трагедії. Заяву Гікерсона через його адвоката Слоана Елліса оприлюднили на тлі нових деталей розслідування смерті Панеттьєрі, пише TMZ.

Реклама

За словами адвоката, слідчі дії ще тривають, тому родину та громадськість просять дочекатися офіційних результатів.

Реклама

Гейден Панеттьєрі та Браян Гікерсон / © instagram.com/brianhickerson_

«Смерть Гайден все ще розслідується, і важливо дати можливість цьому розслідуванню продовжуватися. Як уже повідомлялося в медіа, поліція підтвердила, що ознак злочину виявлено не було», — передав слова Гікерсона адвокат Елліс.

Він додав, що з поваги до близьких акторки Гікерсон наразі не планує більше робити додаткових заяв.

Смерть Гайден Панеттьєрі — хто був з нею у момент смерті

Акторка померла 16 серпня у своїй квартирі в Південній Кароліні, США. За даними правоохоронців, саме Браян Гікерсон та його брат Зак перебували у житловому комплексі, коли акторці стало зле.

На місце викликали медиків. Вони проводили серцево-легеневу реанімацію, однак врятувати знаменитість не вдалося. Як повідомляється у поліцейському звіті, Гікерсон передав правоохоронцям пакет із препаратами, які приймала акторка. Водночас попередній розтин не виявив у Гайден травм, які могли б стати причиною смерті.

Реклама

Гейден Панеттьєрі / © Associated Press

Точну причину трагедії поки не встановлено. Серед версій, які розглядають правоохоронці, є можливе передозування. Саме тому до розслідування залучили Управління боротьби з наркотиками США. На місці також виявили препарат, який застосовують у разі передозування певними речовинами. Чи використовували його щодо Панеттьєрі, наразі невідомо.

Що відомо про стосунки Панеттьєрі та Гікерсона й аб’юз

Історія взаємин акторки та Гікерсона була далеко не безхмарною. Вони почали зустрічатися 2018 року, а вже наступного року чоловіка заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві щодо Панеттьєрі. У своїх мемуарах «Це я: Розплата» вона писала, що чоловік жорстоко побив її, після чого вона кілька тижнів не виходила з дому.

Гікерсон 2021 року не визнав себе винним за висунутими звинуваченнями, а згодом отримав чотири роки умовного терміну. Попри розрив, вони продовжували спілкувалися та бачилися до останньго подиху зірки.

Гейден Панеттьєрі / © instagram.com/haydenpanettiere

Мати акторки Леслі Фогель після смерті доньки заявила, що насправді родина виступала проти їхніх зустрічей і хотіла дистанціювати Гікерсона від Панеттьєрі. Утім, за її словами, саме він виявився поруч із Гайден у момент смерті.

Реклама

Відомо, що у Гайден Панеттьєрі залишилася донька Кая від українського боксера Володимира Кличка. Акторка протягом багатьох років підтримувала Україну та навіть незадовго до трагедії збиралася сюди навідати донечку. А нещодавно стало відомо, кому дістануться її багатомільйонні статки.

Новини партнерів