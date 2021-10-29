Бойфренд Аліни Гросу показав 10-річну доньку та зізнався, що вона ревнує його до нової коханої

Бойфренд Аліни Гросу показав 10-річну доньку та зізнався, що вона ревнує його до нової коханої

Роман Полянський виховує дівчинку Марфу від попереднього шлюбу.

Новий коханий співачки Аліни Гросу, російський актор Роман Полянський, як і його обраниця, був у шлюбі.

Так, 37-річний знаменитість був одружений з акторкою Дариною Жулай. Екси виховують спільну доньку Марфу, якій 10 років. Попри те, що Роман познайомив дівчинку з Аліною, за словами якої, вони добре поладнали, донька ревнує татка. Про це він розповів у програмі "Зірковий шлях" та показав фото дівчинки.

Роман Полянський з Дариною Жулай та донькою / скриншот з відео

"Звичайно, є ревнощі. Коли ми Аліною розмовляємо, Марфа встрягає в розмову. Але це дитина, їй хочеться уваги. Я намагаюсь їй віддавати максимум уваги, коли вона з нами перебуває", – поділився актор.

Також він пригадав, як представив доньці нову кохану: "Точно вже не пам'ятаю, як я її представляв. "Я її кохаю", напевно, так сказав".

Роман Полянський з донькою Марфою / скриншот з відео

Полянський, який живе у Києві, додав, що йому хотілося б літати до дівчинки частіше. Втім, це складно, зважаючи на обмеження, пов’язані з коронавірусом. Втім, актор допомагає колишній дружині матеріально і додав, що залишив їм з донькою квартиру.

Роман також зізнався, що планує освідчитися Гросу, а також, що мріє мати сина.

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