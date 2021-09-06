Бойфренд Аліни Гросу зізнався, чи співачка стала причиною його розлучення з дружиною

Пара вперше розповіла про свої стосунки.

Співачка Аліна Гросу та її бойфренд, актор Роман Полянський вперше розповіли про їхнє особисте життя.

У програмі "ЖВЛ" закохані розповіли, як між ними зародилися почуття. Аліна знайома зі старшим за неї на 12 років Полянським уже майже три роки. Зустрілися вони на зніманнях кліпу Аліни. А потім Роман знявся ще у трьох відео співачки.

Обоє зізналися, що спершу просто товаришували. На момент знайомства зі співачкою Полянський був в офіційному шлюбі і виховував із дружиною дочку, однак запевняє – стосунки з Аліною розпочалися вже після того, як було вирішено розлучитися.

"До цього все йшло. Не Аліна стала причиною, просто все якось закінчилося. Якось, певно, почуття минули. Я якось це тему не особливо чіпав, відбулося так, буває. Люди сходяться і розходяться", - сказав Полянський.

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

З 10-річною донькою Марфою у Романа чудові стосунки, вони часто бачаться і проводять час разом. Більше того, дівчинка знайома з Гросу і добре до неї ставиться.

Цікаво також, що Роман був знайомий і з колишнім чоловіком Аліни і навіть отримував запрошення на весілля пари. Коли ж ексзакохані розлучалися, Рома був тією людиною, яка найбільше підтримувала артистку.

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

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Своєю чергою, Полянський пригадав, що вони робили спектакль і він її запросив. Розуміння ж того, що вони вже більше, ніж друзі, прийшло поступово:

"Коли ми тільки-но познайомилися на зніманнях кліпу, я їй одразу сказав: "Таке відчуття, що я тебе все життя знав". Ми були на одній хвилі, що було дуже дивно", - поділився Роман.

Аліна Гросу і Роман Полянський розповіли, як розпочалися стосунки та чому вони їх приховували

За словами Полянського, з Росії, де він жив і працював, до України він переїхав заради Аліни:

"Аліна приїхала сюди, у неї була велика кількість знімань, була тут вона. І я думаю: "А чого це я тут?" Я зрозумів, що якось важкувато без неї. Хочеться бачити ці очі, губки, носик. І ось в той момент і зрозумів, що треба їхати завойовувати", - сказав Роман.

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

Полянський зізнається – роботи в Україні йому вистачає, бо й раніше часто працював тут і знімався в українських серіалах, а нині подався ще й у режисери. Та й Аліна його надзвичайно підтримувала. Чоловік уже встиг познайомитися з батьками співачки.

Аліна так само уже знайома з родиною Романа. Та навіть коли про цю парочку говорили вже всі ЗМІ, вони й далі тримали інтригу і не зізнавалися у романтичних стосунках.

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

Аліна та Роман вже навіть почали жити разом. Зізнаються, побутові питання їх узагалі не хвилюють. Проте одружуватися вони не поспішають, бо вже мають гіркий досвід офіційних стосунків.

Нагадаємо, що не так давно Аліна Гросу замилувала романтичними фото з 37-річним бойфрендом на тлі моря. Закохані насолодилися відпусткою в Одесі.

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