Бойфренд alyona alyona показав її у спідньому та присвятив їй пісню

Бойфренд alyona alyona показав її у спідньому та присвятив їй пісню

Пара більше не скриває своїх стосунків.

Українська реп виконавиця Альона Савраненко, вона ж alyona alyona, нарешті розсекретила свої стосунки з тіктокером Денисом, відомим під псевдонімом YOXDEN.

Після того, як пара оприлюднила роман, закоханий Денис усі свої сторіс в Instagram присвятив обраниці. Так, артист показав, як рік тому вони з Альоною разом позували на одній вечірці – тоді між ними тільки но виникла симпатія.

Ці кадри Денис супроводив піснею, яку присвятив коханій. У Мережі її поки що нема, тому наводимо текст: "Моя сторі на мільйон, закохався в двух альон, і тепер концерти вдома".

alyona alyona з бойфрендом / instagram.com/yoxden

alyona alyona з бойфрендом / instagram.com/yoxden

Також бойфренд Альони оприлюднив кадри з бекстейджу фотосесії, у якій пара нещодавно знялася. Тоді реперка постала у спідньому та грайливому халатику, а тіктокер у фірмовому капелюху та різнокольорових шортах і футболці.

alyona alyona з бойфрендом / instagram.com/yoxden

alyona alyona з бойфрендом / instagram.com/yoxden

alyona alyona з бойфрендом / instagram.com/yoxden

Окрім того YOXDEN показав, як Альона вранці уходила на роботу. У відео артистка зображена без макіяжу, усміхнена та наказує бойфренду попрати, помити посуд та закрити за нею двері.

alyona alyona з бойфрендом / instagram.com/yoxden

Зазначимо, що вперше про свого коханого alyona alyona заговорила у лютому цього року. Реперка зізналася, що у 29 років по-справжньому закохалася. Артистка розповіла, що щаслива, почувається потрібною і може віддавати накопичене кохання просто так. У вересні цього року артистка переїхала до бойфренда.

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