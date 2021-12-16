Бойфренд alyona alyona випустив романтичний кліп на пісню, яку присвятив реперці

Зірка також взяла участь у зніманнях відео коханого.

Обранець української реп-зірки alyona alyona, тіктокер Денис, більш відомий під псевдонімом YOXDEN, усі свої почуття до коханої висловив у новій пісні.

Артист написав композицію, яка носить назву псевдоніму реперки - ALYONA ALYONA, а разом з тим представив і романтичний кліп на трек. Природньо, що у відео знялася й сама Альона.

За сюжетом сек'ютірі забирає Альону з дому, закриває їй очі і везе її на "Жигулях" до оперного, де для неї YOXDEN співає романтичну пісню.

"Розбійники, улюбльонний вовк уже не хіщнік. але вже майже рік люблю і цілюлю головну пишку-пушку країни alyona alyona. Ніколи б і не подумав, шо отак от трапиться. Всьо через той ТІК ТОК. Прийшов на лейбл помогать придумувать ідеї, а пішов уже на кофа з нею. Короче, важко шось написать порядошне без приколів, то краще помовчу. Дивіця в YouTube повний відос, всіх цілюлю в нос. Бажаю всім любові - от землі до Теребовлі",- саме такий опис під кліпом залишив YOXDEN.

Зазначимо, що вперше про свого коханого alyona alyona заговорила у лютому цього року. Реперка зізналася, що у 29 років по-справжньому закохалася. Артистка розповіла, що щаслива, почувається потрібною і може віддавати накопичене кохання просто так. У вересні цього року артистка переїхала до бойфренда.

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