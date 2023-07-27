Бойфренд Ані Лорак спантеличив виступом зрадниці в Туреччині у "забороненому" українцями місці

Обранець артистки-мовчунки показав відео з її виступу в Анталії.
Співачка-зрадниця Ані Лорак, попри бойкот українців, таки зуміла знайти можливість виступити у Туреччині.
Днями Лорак показала, як давала концерт у місті Белек, де, до речі, її прийшли послухати росіяни і було не так багато людей. Втім, новий пост коханого Лорак, "духовного наставника" Ісаака Віджраку в Instagram спантеличив українців.
Віджраку запостив фрагмент з виступу Лорак і позначив, що він відбувся в Анталії в тому самому готелі, де раніше українці домоглися того, аби виступ зрадниці скасували.
Чи то обранець співачки-запроданки щось переплутав, або ж місцева влада передумала і дозволила їй виступи у цьому концертному залі – невідомо.
Нагадаємо, днями Ані Лорак, родом з Чернівецької області, яка підтримує вбивства своїх співгромадян і мовчить про вторгнення рф на територію України, вирушила у гастрольний тур містами Туреччини. Проте, завдяки клопотанню української громади у турецькому місці Анталія виступ мовчунки в готелі Nirvana було скасовано. Та схоже, зрадниця знайшла змогу все ж таки виступити в Анталії в цьому готелі.
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