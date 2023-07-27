Бойфренд Ані Лорак спантеличив виступом зрадниці в Туреччині у "забороненому" українцями місці

Співачка-зрадниця Ані Лорак, попри бойкот українців, таки зуміла знайти можливість виступити у Туреччині.

Днями Лорак показала, як давала концерт у місті Белек, де, до речі, її прийшли послухати росіяни і було не так багато людей. Втім, новий пост коханого Лорак, "духовного наставника" Ісаака Віджраку в Instagram спантеличив українців.

Віджраку запостив фрагмент з виступу Лорак і позначив, що він відбувся в Анталії в тому самому готелі, де раніше українці домоглися того, аби виступ зрадниці скасували.

Коханий Ані Лорак показав її виступ в Анталії у тому місці, де українці зірвали зрадниці концерт / Фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

Чи то обранець співачки-запроданки щось переплутав, або ж місцева влада передумала і дозволила їй виступи у цьому концертному залі – невідомо.

Нагадаємо, днями Ані Лорак, родом з Чернівецької області, яка підтримує вбивства своїх співгромадян і мовчить про вторгнення рф на територію України, вирушила у гастрольний тур містами Туреччини. Проте, завдяки клопотанню української громади у турецькому місці Анталія виступ мовчунки в готелі Nirvana було скасовано. Та схоже, зрадниця знайшла змогу все ж таки виступити в Анталії в цьому готелі.

Читайте також: