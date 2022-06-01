Бойфренд Дар'ї Петрожицької довів її до сліз своїм подарунком на 31-річчя

Бойфренд Дар'ї Петрожицької довів її до сліз своїм подарунком на 31-річчя

Сьогодні, 1 червня, акторка Дар'я Петрожицька святкує свій день народження. Знаменитості виповнюється 31 рік.

Цей святковий день вона провела разом зі своїм коханим Олексієм.

Хоч вони разом з бойрфендом наразі мешкають у Гамбурзі, утім свій день народження Даша провела у Парижі. А все тому, що Олексій зробив коханій оригінальний подарунок на 31-річчя. Даша навіть зізналася, що плакала від щастя.

Коханий відвіз акторку до Діснейленду, де мріє опинитися чи не кожна дівчина.

"Найнеймовірніший подарунок. Можливо не на часі, але залишу це тут, бо нарешті плакала від щастя", - поділилася Даша.

До слова, акторка не забула у своєму дописі згадати про Україну. Вона привітала українців з першим днем літа та побажала, нехай воно буде мирним.

"Вітаю всіх з першим днем літа. Хай воно буде мирним", - додала Даша.

Нагадаємо, Даша Петрожицька нині мешкає зі своїм коханим Олексієм у Гамбурзі. У Німеччині вона оформила тимчасове переселення і отримує соціальну допомогу, оскільки роботи наразі не має.

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