Бойфренд Дорофєєвої прийшов на її концерт у метро та вперше прокоментував їхні стосунки

Тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва представила нові пісні з ліричної програми під час концерту у столичному метро на станції "Майдан Незалежності".

Серед гостей на платформі був й новий хлопець артистки, ресторатор та музикант Міша Кацурін. Про це 20 серпня йдеться в сюжеті Валерії Ковалінської в ТСН.

На концерті Дорофєєвої був й продюсер, ведучий та актор Юрій Горбунов. Він був ведучим заходу і називає це "приємною волонтерською роботою". Його молодшому синові з Катериною Осадчею Данилу 19 серпня виповнився один рік.

"Він любить музику. Іван слухає всі пісні і в тому числі Дорофєєвої і знає їх. Нещодавно ми вивчили "Калину". І гімн України. Данило поки що реагує і сьогодні він навчився говорити "дай", - розповів зірковий татусь.

На концерт Наді Дорофєєвої запросили військових, медиків, волонтерів. Є серед гостей і зіркові друзі артистки: Коля Серга, Антон Птушкін. Прийшла й дизайнерка Катя Сільченко з донькою. Вона вдягнула Надю в мілітарі.

"Я сказала, що я готую взагалі колекцію і в мене є дещо для тебе. Карго тенс такі модні. І вона приїжджає: "Боже, я на це чекала, тому що останнім часом я не знала в чому виходити на сцену. І чорне… А тут немов мілітарі, але в якомусь фешн прочитанні". Я кажу: "Ця колекція для молоді, що залишається в Україні, навчається, працює. І вона дуже стильна, а ти є обличчям цієї молоді і я хочу, щоб ти була в цьому образі сьогодні", - розповіла Сільченко.

DOROFEEVA заспівала в метро: на концерт завітав її новий хлопець

На концерті був присутній й новий бойфренд Наді Дорофєєвої, ресторатор та музикант Міша Кацурін. Про стосунки з ним Дорофєєва повідомила у червні.

Кацурін був не багатослівним. На запитання, якою була їхня зустріч після повернення Наді до України, Кацурін відповів: "Це краще запитати у Наді. Я хотів би без коментарів. Я маю на увазі без коментарів приватного життя", - сказав Міша.

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