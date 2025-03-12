Бойфренд Гарнер розлютився через її пікантні обійми з Аффлеком і поставив їй жорсткий ультиматум

Коханий акторки був не в захваті від поведінки її колишнього.

Бойфренд американської акторки Дженніфер Гарнер розлютився через її обійми з колишнім чоловіком, голлівудським актором Беном Аффлеком.

Так, папараці вдалося упіймати на камеру пікантний момент. Аффлек під час святкування дня народження їхнього сина ніжно обійняв Гарнер за талію та пригорнув до себе, а вона ж відповіла взаємністю. Звичайно, ці кадри побачив коханий Дженніфер - Джон Міллер. Очевидно, він був не в захваті.

Як повідомляє джерело Page Six, Джон чудово розуміє, що між Беном та Дженніфер немає романтичних стосунків. Утім, цими обіймами колишні перетнули межу. Коханий Гарнер вважає, що цей вчинок – це неповага до їхніх стосунків.

Бен Аффлек / Фото: Associated Press

"Джон завжди підтримував стосунки Бена та Джен щодо батьківства, але вважає, що Бен переступив межу. Джон знає, що між Джен і Беном нічого не відбувається, але він не вважає, що ці фотографії мають гарний вигляд, і переконаний, що це неповага до їхніх стосунків", - стверджує інсайдер.

Тож, обранець Дженніфер Гарнер провів із нею серйозну розмову, в ході якої поставив жорсткий ультиматум. Джон заявив, якщо раптом ще побачить щось подібне, то він просто піде від акторки.

"Він більше не хоче бачити нічого подібного, інакше у нього не буде іншого вибору, окрім як піти", - додає інсайдер.

Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

Зазначимо, Дженніфер Гарнер і Бен Аффлек прожили в шлюбі від червня 2005 року до листопада 2018-го. У колишнього подружжя є троє спільних дітей. Після розриву актори підтримують дружні стосунки.

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Брітні Спірс возз'єдналася з колишнім обранцем. Фани занепокоєні вибором зірки, адже раніше чоловік її бив.

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