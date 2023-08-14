Бойфренд Голлі Беррі розсмішив кумедними світлинами з акторкою в день її народження

Голлівудська акторка Голлі Беррі 14 серпня святкує свій день народження.

В особливий день бойфренд зірки, відомий музикант Ван Гант, привітав свою кохану в соцмережах. На своїй сторінці в Instagram співак поділився кумедними світлинами з Голлі.

Голлі Беррі / Фото: instagram.com/vanhunt

Голлі Беррі / Фото: instagram.com/vanhunt

На фото акторка здебільшого позувала в різних косметичних масках для обличчя, а також разом ыз коханим робила клоунський грим. Також на одній зі світлин Голлі в капелюсі бігла на орбітреку.

Голлі Беррі з бойфрендом / Фото: instagram.com/vanhunt

Голлі Беррі / Фото: instagram.com/vanhunt

"Це жінка, яку я кохаю! За маскою. Вона смішить мене до болю. Я бачу її під маскою. Завжди бачив. З днем народження, кохана", - звернувся до акторки Гант.

Голлі Беррі / Фото: instagram.com/vanhunt

Голлі також відреагувала на привітання музиканта в коментарях. Зірка подякувала своєму обранцеві за те, що кохає її будь-якою.

"Дякую тобі, Ване, за те, що ти завжди дозволяв мені бути собою і однаково кохав мене", - написала Беррі.

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