Бойфренд Лесі Нікітюк після тривалих стосунків покинув її та виїхав за кордон – блогер

Ведуча Леся Нікітюк завжди тримала своє особисте життя за сімома замками. Фанам лишалося тільки здогадуватися, чи перебуває знаменитість у стосунках.

Втім, блогер Богдан Беспалов "злив" всю інформацію про чоловіка Лесі Нікітюк. А точніше, колишнього чоловіка ведучої. За словами Беспалова, протягом доволі тривалого часу Леся перебувала у стосунках з впливовим чоловіком з шоубізнесу. І нібито саме він просував Нікітюк всюди, де можна і допоміг їй закріпитися на "Новому каналі":

"Чи то зі звукорежисером, чи то з телевізійним оператором. У будь якому випадку чоловік мав дуже сильні важелі впливу і серйозно просував Нікітюк в шоубізнесі. Пойдекуть, що вони проживали разом за містом. Це було справжнє кохання і Нікітюк розраховувала стати його дружиною, народити дітей і будувати з ним стосунки", - розповів Беспалов на своєму YouTube-каналі.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Та, врешті, за словами блогера, сімейному щастю Нікітюк завадило повномасштабне вторгнення рф до України. Адже після початку війни чоловік втік за кордон і перестав виходити з Лесею на зв'язок:

"Цей принц на білому коні, коли почалося повномасштабне вторгнення, виїхав за кордон і просто зник. Все. Стосунки завершилися. Леся Нікітюк перебувала у депресії, після чого взялася за роботу", - додав Беспалов.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Богдан Беспалов приголомшив новиною, що ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха після початку повномасштабної війни поїхала країни-терористки росії, де зараз будує кар'єру.

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