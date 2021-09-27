Бойфренд Маші Гойї освідчився їй під час знімань "Вечірнього кварталу"

Бойфренд Маші Гойї освідчився їй під час знімань "Вечірнього кварталу"

Новий коханий зірки молодший від неї на три роки.

Українській співачці Маші Гойї зробили пропозицію руки та серця просто на сцені "Вечірнього кварталу".

Так, під час знімань шоу на сцену вийшов її коханий Артем, став на одне коліно та вручив дівчині обручку з чималим діамантом. Артистка погодилась стати його дружиною.

Маші Гойї зробили пропозицію / скріншот з відео

До слова, новий коханий Маші молодший від неї на три роки. Самій же артистці – 32.

Маша Гойя виходить заміж / instagram.com/mashagoya

Зазначимо, першим чоловіком Маші Гойї був продюсер Юрій Фальоса. Вони одружилися 2012 року. Тоді Юрій зробив дівчині красиву пропозицію руки та серця і вручив обручку вартістю 12 тисяч євро. Проте, 2015 року вони розлучилися.

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona розсекретила, про яке весілля мріє зі своїм бойфрендом. Артистка не хоче влаштовувати застілля.

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