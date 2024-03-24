Бойфренд співачки-зрадниці Ані Лорак після теракту в Москві неочікувано згадав про насилля в Україні

Бойфренд співачки-зрадниці Ані Лорак після стрілянини в московському у "Крокус Сіті Хол" неочікувано згадав про насилля в Україні.

"Духовний наставник" Ісаак Віджраку у своєму Instagram написав цілий допис, де висловився про насильство та конфлікти у світі. Він зазначив, що йому неабияк сумно через страждання та біль, яке людство завдає одне одному. Бойфренд Лорак заявив, що йому б хотілося жити у світі де немає конфліктів, а панує лише мир.

Зрадниця Ані Лорак із бойфрендом / Фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

Ісаак Віджраку висловив співчуття усім постраждалим під час теракту в Москві, але разом з тим не забувся згадати й про Україну. Він зазначив, що відчуває сум через те, що Україну торкнулося насильство. Щоправда, бойфренд Лорак не став згадувати, що в країні триває війна, яку розв'язалася Росія, а "насильство" принесли з собою російські окупанти.

"У часи трагедій і конфліктів ми змушені запитати себе: чому в нашому світі так багато ненависті та нетерпимості? Ці риторичні запитання відображають мій глибокий сум і розчарування через біль, який ми завдаємо одне одному. Чим швидше ми зрозуміємо, що наші подібності набагато переважають наші відмінності, тим швидше ми зможемо жити у світі, де мир буде переважати, а не конфлікти, любов, а не ненависть. Мені сумно за Україну, Росію, Африку та всі куточки світу, яких торкнулося насильство. Моє серце з усіма, хто постраждав від останніх подій, включаючи трагічний інцидент у Москві", - висловився "духовний наставник".

Допис бойфренда зрадниці Ані Лорак / Фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

Скандальна Ані Лорак вже встигла відреагувати на слова свого бойфренда. Виконавиця підтримала його висловлювання: "Чудові слова від прекрасної душі".

Нагадаємо, уродженка України Ані Лорак під час війни залишилася в Росії та заробляє там криваві рублі. Про злочини окупантів на українських землях скандальна співачка мовчить. Натомість вона проводить час у компанії путіністів та розважає росіян. До речі, нещодавно ж стало відомо, що Лорак подала документи на отримання паспорта РФ. Відмовитися від українського громадянства скандальній співачці нібито порадив відомий друг-путініст.

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