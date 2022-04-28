"Боже, яке кончене!": Позитив випустив лайливу пісню, в якій поглузував з росіян

Учасник гурту MOЗGI Олексій Завгородній, він же Позитив, під час війни активно займається волонтерством.

Утім, аби відволікти українців та підняти бойових дух, артист вирішив ще й випустити першу у своїй сольній кар'єрі українськомовну лайливу пісню, яка отримала назву "Боже, яке кончене!".

Ідея для створення композиції в Олексія виникла після того, як він наткнувся на Telegram-канал Льоші Дурнєва, де він висміює росіян, які підтримують війну в Україні та возвеличують свого диктатора.

"У Льоші Дурнєва з'явилася така група в Telegram. Коли вони створили цю групу, я одразу ж написав, щоб ми зробили щось таке, аби підняти настрій. Бо група ця кльова. Ми вирішили зробити таку пісню, яка буде ще більше їх (росіян – ред.)… Розумієте. А наш народ підіймати, підіймати військовий дух, підіймати дух нашого народу, щоб ми ще більше з них поглузували", - поділився артист в ефірі телемарафону.

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До речі, Позитив вже й встиг випустили тематичний кліп, в якому висміяв росіян. Він показав, що жителі Росії замість того, щоб протестувати проти війни, плачуть, що їм заблокували Instagram, а з російського ринку пішли відомі бренди одягу.

"Я гадаю, що ця пісня буде підіймати наш душ і додасть трішки гумору у такі тяжкі часи", - поділився співак.

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