Брат Анджеліни Джолі зробив камінгаут у 53 роки: колишня дружина зізналася, що давно здогадувалась

Анджеліна Джолі й Джеймс Гейвен / © Getty Images

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Старший брат голлівудської акторки Анджеліни Джолі — актор Джеймс Гейвен — здійснив камінгаут як гей.

Про свою сексуальну орієнтацію знаменитість публічно розповів під час одного з нещодавніх прямих етерів зі своєю колишньою дружиною, зіркою реаліті Ромі Імбеллі на її сторінці в Instagram. Разом зірки вже понад 20 років. Спершу вони товаришували протягом десятиліть, а потім стали подружжям 2024 року. А вже через рік розлучилися.

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Своє зізнання 53-річний актор почав досить прямо: «Я гей». Після цього розмову продовжила Ромі. Вона зізналася, що певний час мала здогадки щодо орієнтації чоловіка, однак свідомо відкидала їх. Все через страх втратити близьку людину.

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Джеймс Гейвен і Ромі Імбеллі / © instagram.com/romi_hairandbeauty

«Я не хотіла в це вірити. Я просто знала це і хотіла підтримувати тебе та любити. Але я не хотіла в це вірити, бо тоді це означало б втратити тебе», — пояснила Імбеллі.

Після цього Джеймс розповів, що для нього камінгаут став початком нового етапу життя. За словами актора, він роками намагався впоратися з наслідками дитячої травми та придушував власні емоції.

«Я, Джеймс Гейвен, розпочинаю нову главу свого життя. Після довгих років зцілення від дитячої травми я тепер вільний жити тим життям, яке, на мою думку, мені завжди було судилося прожити. Життям, сповненим надії, миру й любові», — заявив він.

Джеймс Гейвен і Ромі Імбеллі / © instagram.com/romi_hairandbeauty

Актор також поділився спогадами про дитинство. Він розповів, що свого часу був «одержимий диснеївськими принцесами», потайки наносив блискітки на щоки та туш на вії й почувався комфортно. Проте тоді, за словами Гевена, він не міг зрозуміти, чому його так приваблюють ці речі.

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Джеймс наголосив, що його камінгаут — це не спроба стати кимось іншим, а можливість нарешті дозволити оточенню побачити справжнього себе. Також він звернувся до рідних із проханням «обрати любов замість страху».

Джеймс Гейвен і Ромі Імбеллі / © instagram.com/romi_hairandbeauty

До слова, після розлучення Джеймс та Ромі не стали чужими одне одному. Ромі досі називає ексчоловіка «її супутником життя». Бо їхня історія насправді почалася задовго до шлюбу — вони понад два десятиліття залишалися близькими друзями.

Одружилися Гейвен та Імбеллі влітку 2024 року, однак сімейне життя швидко дало тріщину. Уже через кілька тижнів після церемонії між ними стався конфлікт, після якого вони майже місяць не спілкувалися. Ромі першою подала документи на розлучення, а невдовзі це зробив і Джеймс. Зрештою, вони вирішили не анульовувати шлюб, але навесні 2025 року офіційно завершили стосунки.

Джеймс Гейвен і Ромі Імбеллі / © instagram.com/romi_hairandbeauty

Зазначимо, Джеймс Гейвен — старший брат Анджеліни Джолі. Їхніми батьками є відомі голлівудські актори Джон Войт та Маршелін Бертран.

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