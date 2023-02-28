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Брат екснареченої Кличка Панеттьєрі раптово помер: відома причина смерті 28-річного актора

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Брат екснареченої Кличка Панеттьєрі раптово помер: відома причина смерті 28-річного актора

Гайден Панеттьєрі з молодшим братом / Фото: Associated Press

Родина Панеттьєрі зробила офіційну заяву.

Стала відома причина раптової смерті Дженсена Панеттьєрі - брата екснареченої українського боксера Володимира Кличка, американської акторки Гайден Панеттьєрі.

Рідної людини знаменитості не стало у віці 28 років. Спочатку причини його смерті не розголошувалися. Утім, родина Панеттьєрі дала офіційну заяву виданню ET та розповіла, що Дженсен пішов з життя через кардіомегалію (збільшення розмірів та маси серця).

"Судмедексперт повідомив, що раптова смерть Дженсена була спричинена кардіомегалією у поєднанні з ускладненнями на аортальному клапані", - йдеться в офіційній заяві рідних померлого.

Молодший брат Гайден Панеттьєрі / © Associated Press
Молодший брат Гайден Панеттьєрі / Фото: Associated Press

Сім'я Панеттьєрі також подякувала прихильникам за підтримку в такі тяжкі для них часи.

"Наша сім'я щиро вдячна за любов і підтримку в той час, коли ми переживаємо цю нестерпну втрату, і просимо поважати наше приватне життя у цей час жалоби", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що не стало актора із серіалу "Закон і порядок" Річарда Белзера. В останні роки свого життя знаменитість тяжко хворів.

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Дата публікації
Перегляди
1337
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