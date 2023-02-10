Брат Ірини Федишин загинув у боях під Соледаром: "Сльози заливають, я не вірю!"

У родині співачки Ірини Федишин сталося горе - на війні за Україну загинув її двоюрідний брат Роман.

Сумною звісткою з фронту виконавиця поділилася в Instagram. Федишин розповіла, що її 34-річний брат пішов з життя у боях під Соледаром. Чоловік від перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну від окупантів.

Співачка пригадала, що лише нещодавно бачила Романа, коли він приїздив у відпустку. Тоді брат завітав на концерт до Федишин, на якому вони і зробили останнє фото разом.

"Ромчику, братику, пишу цей пост, сльози заливають, я не вірю! Ми тільки нещодавно бачилися, тебе відпустили на 10 днів додому. Ти зразу провідав нашу бабусю. Потім ти прийшов до мене у гості і розповідав про війну. Ти був повний сил, енергії, навіть, словом не обмовився, що там важко. А у мене, навіть, думки ніколи не було, що може щось трапитися. Ти постійно посміхався і піджартовув. Ми стояли на коридорі і ніяк не могли розпрощатися. Ти час від часу мене обіймав, йшов і знову зупинявся на розмову. Я запросила тебе на концерт у Трускавці, 25.01. Ти сказав, що дуже постараєшся бути. Яка ж я була рада, коли побачила тебе у першому ряду. Ти, як завжди усміхався, аплодував і підтримував мене. Після концерту ми жваво спілкувалися, зробили з тобою фото, Господи, це було наше останнє фото разом", - поділилася своїм болем співачка.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

До останньої хвилини родина співачки вірила, що Роман живий. На жаль, тіло загиблого воїна поки що неможливо винести з поля бою, адже там тривають постійні обстріли.

"Я не вірила і до останнього сподівалася, що це помилка. Можливо, ти поранений і потрапив у полон. Але твій побратим Володя, з яким ви разом добровольцями пішли на війну, повернувся сьогодні у цей окоп і пересвідчився, що тебе вже немає. Він намагається винести твоє тіло, сказав, що не залишить тебе. Але це зробити дуже важко, оскільки є оточення з трьох сторін", - написала Федишин.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Федишин була дуже близька з двоюрідним братом та завжди відчувала його підтримку. Тепер свої благодійні концерти виконавиця присвячує загиблому герою.

"Я завжди відчувала неймовірну твою підтримку і любов. Останнє твоє повідомлення у месенджері це - поцілунок. Останній твій пост - це про мої благодійні концерти. Вони будуть у твою пам’ять. Ти гордився мною, а я ціле життя буду гордитися твоїм подвигом - віддати життя за волю України. Серце нашої родини розбите, ми дуже тебе любимо, Ромчику! Спи спокійно, мій братику", - написала співачка.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

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