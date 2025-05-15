Брат Максима Неліпи розсекретив його місце служби та чим він займався перед загибеллю на фронті

Максим Неліпа

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Брат українського шоумена та військовослужбовця Максима Неліпи висловився про втрату брата на війні.

На своїй сторінці у Facebook Андрій Неліпа присвятив загиблий рідній людині допис. Своєю заявою він підтвердив сумну звістку про загибель Максима на фронті та пригадав його значні досягнення за час телевізійної кар'єри, яку з початком повномасштабного вторгнення він змінив на службу в ЗСУ.

"Так, це правда. На російсько-українській війні загинув брат — відомий український кіноактор і телеведучий, капітан команди КВН "Ковбої Політеха", учасник проєктів "Хто там", "Народна зірка", "Дизель Шоу", "Танці з зірками" та ін. Максим Неліпа, який із початком повномасштабного вторгнення рф вступив до лав Збройних сил України", — написав брат Неліпи.

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Допис брата Максима Неліпи

За словами Андрія, зірка останнім часом нищив окупантів у Силах безпілотних систем, а саме в 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів. В результаті за зразкові досягнення був призначений командиром роти. Але, на жаль, його життя обірвалося на полі бою. Своєю чергою, брат Неліпи щиро подякував рідній людині за мужність захищати Україну.

"Макс був не лише шоумен, гуморист, затятий рибалка, але й воїн, захисник України. Спочатку в ТрО, потім в ЗСУ. Останнім часом він "виступав" у Силах безпілотних систем — влаштовував за допомогою БпЛА "запальні" фаєршоу для російських окупантів. Від роботи його "творчого колективу" у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів рашисти весело шагають на концерти кобзона і квн маслякова. Макс у званні старшого лейтенанта нещодавно був призначений командиром роти, побратими продовжують виконання бойових завдань. Дякую, братику, ти в наших серцях. Пишаємось, сумуємо, пам'ятаємо", — зворушив Андрій Неліпа.

Подробиці та про місце поховання Максима Неліпи родина обіцяє повідомити згодом.

Нагадаємо, нещодавно українські зірки, зокрема Козловський, Кароль, Нікітюк та інші вже відреагували на смерть воїна Максима Неліпи та показали останні кадри з ним.

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