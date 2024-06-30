Брат Марії Яремчук розкрив, як вітав її з народженням первістка та чи батько дитини Пономарьов

Рідний брат співачки Марії Яремчук – Дмитро Яремчук – прокоментував народження первістка у сестри.

Дмитро розкрив, що дізнався про радісну новину. Вони з братом Назарієм привітали рідну сестру з поповненням у родині. Щоправда, сама ж Марія на привітання не відреагувала. Дмитро говорить, що не розуміє чому так. Утім, за його словами, в їхній родині доволі специфічні стосунки. Свого часу, Марія навіть не вітала братів з народженням дітей.

Марія Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

"Але вона не відповіла на наше привітання. Чому? Я не знаю. Але що тут такого? Це нормально – в нас специфічні стосунки. Вона не вітала нас із народженням жодної дитини", - поділився Дмитро в інтерв'ю для Oboz.ua.

Також Дмитро прокоментував чутки, що батьком первістка Марії може бути співак Олександр Пономарьов. Брат виконавиці переконаний, що це лиш плітки, які не відповідають дійсності.

"Я чув таке, але думаю, що це не так", - прокоментував Яремчук.

Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Зазначимо, стосунки Марії Яремчук та її братів Дмитра та Назарія не надто дружні. Родинні взаємини зіпсувалися після того, як помер легендарний Назарій Яремчук. Сім'я почала ділити спадок у суді, але згодом Дмитро та Назарій від усього відмовилися на користь Марії. Конфлікти вдалося залишити в минулому, але теплих родинних стосунків вже не було.

Дмитро та Назарій Яремчуки / Фото: ЖВЛ

Нагадаємо, у травні Марія Яремчук вперше стала мамою. Артистка народила хлопчика. Хто став батьком дитини – невідомо. Нещодавно відьма Марія Тиха теж спростувала чутки, що це Олександр Пономарьов, і назвала, хто б це міг бути.

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