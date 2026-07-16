Брат Миколи Гнатюка розкрив, де зараз живе виконавець "Смереки", і чи правда, що він став ченцем

Микола Гнатюк / © скриншот з відео

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Брат народного артиста України Миколи Гнатюка — актор Анатолій Гнатюк — уперше прокоментував багаторічну відсутність знаменитого виконавця в публічному просторі.

Так, довкола народного артиста вирувало чимало чуток. Упродовж тривалого часу подекуйвали, що Микола Гнатюк міг піти до монастиря та переживати серйозну недугу. Проте всі крапки над «і» розставив його рідний брат.

В інтерв’ю Аліні Доротюк Анатолій розповів, що після початку повномасштабної війни Микола переїхав до Німеччини, де давно мешкають його колишня дружина та син. Попри розлучення, вони підтримують теплі стосунки.

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За словами Анатолія Гнатюка, інформація про серйозну хворобу брата також перебільшена. Він підтвердив, що проблеми зі здоров’ям були, однак вони не становили серйозної загрози.

Микола Гнатюк / © скриншот з відео

«Мій брат із початком війни виїхав до Німеччини. Там давно живуть його син і дружина. Вони давно розлучилися, але підтримують гарні стосунки. У нього справді були проблеми зі здоров’ям. Нічого страшного, слава Богу. Були проблеми з ногою», — поділився актор.

Також він категорично заперечив чутки про те, що виконавець хітів «Смерека» та «Птах щастя» нібито зрікся світського життя й став монахом. Актор зазначив, що дійсно він дуже релігійна людина, але до монастирів навідується лише як паломник, а не ченець.

Микола Гнатюк / © скриншот з відео

«Він їздить як паломник у Грецію, на Афон, відвідує монастирі, молиться. Але монахом він не став. Він живе звичайним світським життям», — наголосив брат артиста.

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Нагадаємо, Микола Гнатюк був одним із найпопулярніших українських естрадних співаків. У різні роки він виконував хіти «Смерека», «Час рікою пливе», «Птах щастя», «Танець на барабані» та збирав багатотисячні концертні майданчики. Останніми роками артист майже не з’являється на публіці та, як виявилося, живе в еміграції.

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