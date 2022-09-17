Брат TAYANNA, співак Міша Марвін, повернувся до Росії і видалив всі пости про війну

Так, брат TAYANNA, співак Міша Марвін, який родом з Чернівців, вирішив повернутися працювати до Росії, де будував кар'єру до повномасштабного вторгнення.

Ба більше, усі пости про війну в Україні Марвін зі свої сторінки в Instagram видалив. Про те, що він знову артист російського лейблу Black Star, Марвін повідомив у фотоблогу:

"Так, це не помилка. Я знову Міша Марвін. У 99% випадків потрібно просто поговорити, щоб вирішити всі проблеми.Так і сталося. Ми з Пашу (гендиректор Black Star – прим.ред) все обговорили. Більше немає жодного непорозуміння. Лейбл передав мені права на ім'я та пісні. Ми залишаємося колегами та друзями. Наша співпраця продовжиться, але у новому форматі. Я самостійний артист, а команда Black Star буде моїм дистриб'ютором та забезпечить менеджментом", - розповів Марвін.

Шанувальники артиста були відверто розчаровані його вчинком: "ганьба!", "Просто шок. Мішо, ти будеш продовжувати співати в Росії і розважати росіян?", "продався", "гроші не пахнуть".

Міша Марвін і TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення рф до України Міша Марвін поїхав з Росії, де жив і будував кар'єру співака. У своєму Instagram він залишив декілька постів, у яких засуджував війну, яку росія розв'язала проти України. Зараз цих постів на сторінці виконавця нема – він їх видалив.

Міша Марвін з мамою та сестрою TAYANNA / Фото: instagram.com/misha_marvin

На початку травня Міша Марвін повідоимв, що розірвав робочі стосунки з російським лейблом Black Star та тепер виступатиме під новим сценічним псевдонімом Міша М.

У липні співачка TAYANNA ділилася, що її брат розірвав усі зв'язки з Росією.

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