Брат зірки "Вороніних" Катерини Волкової розчленував двох чоловіків в США – РосЗМП

Брата зірки серіалу "Вороніни" Катерини Волкової Леонід Волков був затриманий через підозру у жорстокому вбивстві двох чоловіків у США.

Їхні тіла знайшли минулої суботи на речовому складі в Брайтон. У 28-річного Павла виявили численні ножові поранення, а його партнера, 37-річного Кирила розчленували та розклали по баках.

Як повідомляє низка РосЗМП, брат акторки Катерини Волкової Леонід товаришував з обома вбитими. Один з жертв, Кирило, навіть став гарантом оренди житла Леоніда в США, де він мешкав з дружиною і двома дітьми.

Катерина Волкова з братом Леонідом Волковим

У якийсь момент Волков припинив платити за квартиру. Аби зняти з себе ризики, Кирило відмовився від допомоги. Після цього Волкова з родиною виселили. Поліція вважає, що причиною злочину стало саме квартирне питання.

На те, що Волков причетний до вбивства вказує також те, що його бачили, коли він виходив з житла жертв після того, як їх бачили востаннє.

Леоніда Волкова затримали, він перебуває під вартою без можливості вийти під заставу. Окружний суд Сомервілла офіційно висунув чоловіку звинувачення у вбивстві та крадіжці.

Сама Катерина Волкова причетність брата до страшного вбивства поки ніяк не прокоментувала.

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