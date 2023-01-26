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Брат зниклого у горах актора Джуліана Сендза шокував заявою: "Я вже попрощався з ним"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Брат зниклого у горах актора Джуліана Сендза шокував заявою: "Я вже попрощався з ним"

Джуліан Сендз / Фото: Associated Press

Також стало відомо, як просуваються пошуки актора.

Брат номінанта премії "Оскар", відомого британського актора Джуліана Сендза, шокував заявою.

Зокрема, чоловік заявив, що вже попрощався з Джуліаном, адже вважає, що його пошуки в горах не завершаться успіхом. За словами брата, йому більше хочеться вірити в те, що Сендз "спочиває з миром", а не страждає від болю.

Натомість чоловік наголосив, що дружина та троє дітей актора не втрачають надії, що рятувальники його знайдуть.

Джуліан Сендз / © Associated Press
Джуліан Сендз / Фото: Associated Press

"Я змирився з тим фактом, що він пішов. Ми всі все ще сподіваємося, але я думаю, я відчуваю, що він вже не повернеться, і через це я вже попрощався", - сказав Нік Сендз, пише BBC.

Пошуки, які тривають від 13 січня, наразі не дали жодних результатів. Місцеперебування Джуліана досі невідоме.

"Були проведені численні наземні та повітряні пошуки. Поки пана Сендза не знайшли, і жодних доказів його поточного місцеперебування не виявлено. Пошуки триватимуть, якщо дозволятимуть погодні умови", - йдеться в заяві департаменту шерифа округу Сан-Бернардіно.

Джуліан Сендз / © Associated Press
Джуліан Сендз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джуліан Сендз вирушив підкорювати гори Каліфорнії. Однак він не виходив на зв'язок, тож від 13 січня його оголосили зниклим безвісти. Пошуки за допомогою дронів та гелікоптерів не призвели до жодних результатів.

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Дата публікації
Перегляди
1037
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