Брата Майкла Джексона хочуть ув'язнити за зґвалтування жінки у Лос-Анджелесі

Старшого брата легендарного музиканта Майкла Джексона Джермейна звинувачують у сексуальному насиллі над жінкою.

Зокрема, 27 грудня, жінка на ім'я Ріта Барретт у своєму позові до суду звинуватила Джексона у зґвалтуванні. За її словами, інцидент трапився 1988 року. Позивачка запевняє, що 35 років тому Джермейн неочікувано увірвався у її будинок. І на місці зґвалтував її. У той час вона відчайдушно молилася та благала про допомогу.

У лаконічному позові Ріта розповідає, що була знайома з братом знаменитості, адже тривалий час працювала у музичній індустрії.

Джермейн Джексон / Фото: Associated Press

"Відповідач Джексон силоміць увірвався в будинок позивачки та вчинив сексуальне насильство над позивачкою із застосуванням сили та насильства. Під час нападу позивачка, вірянка, молилася до Бога й благала про допомогу. Під час нападу вона побоювалася за своє життя. Після зґвалтування і коли підсудний Джексон задовольнився, він покинув будинок", - йдеться у позові, який отримали Rolling Stones.

Наразі представники Джексона уникають будь-яких коментарів.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська шокувала, як грабіжники увірвалися до її помешкання та намагалися розкрасти її майно. До того ж на артистку напали й побили.

Читайте також: