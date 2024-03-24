Брата учасниці "Євробачення-2024" від Грузії знайшли мертвим у США

Представниця Грузії на пісенному конкурсі "Євробачення-2024", співачка NUTSA шокувала шанувальників новиною.

У сторіз своєї сторінки в Instagram артистка повідомила, що її старшого брата Дато знайшли мертвим у автомобілі в США. Що саме сталося, виконавиця не повідомила. NUTSA зізналася, що останнім часом була не надто близькою з рідною людиною, чого не може собі пробачити:

"Мого найгарнішого брата Дато знайшли мертвим у машині в Америці. Я не знаю, що може відчувати людина, в мене наче частину серця розірвали на шматки, я так відчуваю. Я не можу пробачити собі, що в мене не було з ним близьких стосунків, особливо останнім часом. Але я завжди любила його, як частину свого серця, з дитинства", - написала NUTSA.

Співачка NUTSA з покійним братом / Фото: instagram.com/nutsabuza

Співачка поділилася, що той факт, що вона не приділяла достатньо часу своєму брату, переслідуватиме її до кінця життя:

"Це так розриває моє серце, і мені так шкода, що я насправді втратила свої стосунки з ним, через що я не можу зрозуміти себе. Ці страждання переслідуватимуть мене до кінця мого життя і цей душевний біль, який я відчуваю сьогодні, ніколи не вщухне", - додала артистка.

NUTSA охарактеризувала свого покійного брата, як гарного друга, гарного сина, чоловіка та батька, а також великим патріотом своєї країни:

"Дякую тобі за це! Я завжди сумуватиму за тобою, і будь ласка пробач мене через те, що я взагалі не змогла приїхати до тебе. Я люблю тебе і завжди буду любити", - сказала співачка.

Як ми зазначали вище, співачка NUTSA представить Грузію на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" з піснею Firefighter. наразі букмекери пророкують їй 17 місце.

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