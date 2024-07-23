Брати Борисенки розсекретили, чим зараз займаються та як заробляють на життя

Учасники популярного у 2000-х гурту брати Борисенки - Олександр та Володимир Борисенки – розсекретили, чим зараз займаються та як заробляють кошти на життя.

Співаки свого часу були шалено популярними. Однак після "Фабрики зірок" музична кар'єра братів не склалася. Як зізнався Володимир Борисенко, нині він працює в рекламному бізнесі, а Олександр – в медіа.

"Я працюю в рекламі. Я заробляю на життя рекламою. Брат працює в медіа, якось так. Руками заробляємо!" – розсекретив Борисенко для "Люкс ФМ".

Брати Борисенки / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

Також брати зізнались, чи спілкуються з учасниками "Фабрики зірок". Як виявилося, зв'язок вони не підтримують, після проєкту кожен пішов своїми шляхами. Тим не менш, брати тішаться досягненням своїх колишніх колег за сценою.

"Ні з ким зв'язок не підтримуємо. Якось ще тоді припинили. Наша тусовка – це MamaRika, Мєх, Лавіка. Коля Сєрга молодець. Я за нього дуже радий, що він нарешті почав усвідомлювати свою українськість і змінив позицію. Щодо інших…У кожного своє життя", - зазначив Володимир.

Брати Борисенки / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

Нагадаємо, нещодавно старша донька співачки Віри Брежнєвої розсекретила, як заробляє на життя. До слова, Соня Кіперман живе у США.

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