Брати Борисенки тоді і зараз: як змінилися відомі близнюки 2000-х та куди вони зникли

Пропонуємо дізнатися, що стало з найвідомішими в Україні братами-близнюками.

Брати-близнюки Олександр та Володимир Борисенки, які виступали у дуеті, у 2000-х роках були неабияк популярними та мали чималу армію прихильників.

Стали відомими тоді ще зовсім юні співаки завдяки проєкту "Фабрика зірок-3" 2009 року. Хоч на шоу близнюкам-співакам не вдалося здобути перемогу, але там вони отримали шалену популярність серед публіки.

Брати Борисенки / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

Після завершення проєкту 17-річні Володимир та Олександр почали активно гастролювати, розвивати свою творчість та створювати пісні. Так, серед найвідоміших їхніх композицій "Не трогай мой плеер", "Колдовала зима", "Пусть я маленького роста", "Любовь с первого взгляда" та багато інших.

Утім, популярність поступово почала спадати, а брати-близнюки спробували її втримати, випустили декілька кліпів та пісень, та врешті зосередилися на особистому житті.

Брати Борисенки / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

Сашко тривалий час зустрічався з коханою, яка була значно старшою за нього. Утім, через три роки їхні шляхи розійшлися. З наступною дівчиною Марією хлопцеві теж не вдалося побудувати сім'ю, хоча вони були тривалий час разом.

Олександр Борисенко з ексдівчиною / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

А от Володимир встиг одружитися. Обраницею виконавця стала співачка Лавіка (Любов Юнак). Однак після шести років шлюбу пара розлучилася. Любов запропонувала покінчити зі стосунками, а Володимир погодився.

Брати Борисенки та Лавіка / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

Розрив для співака виявився дуже болісним , і він впав у депресію. Братам-близнюкам довелося поставити свою творчість на паузу. Сашко навіть вважав, що розпочне сольну кар'єру без брата.

Брати Борисенки / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

Згодом душевні рани Володимира загоїлися. Нині брати займаються творчістю та мріють відродити популярність, яка була у них після "Фабрики зірок". Щоправда, в їхнього дуету тепер інша назва - BRO Borisenko Brothers.

Що коїться в особистому житті 30-річних близнюків, достеменно невідомо. Олександр одинак, а от Володимир тримає особисте у таємниці.

Брати Борисенки / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

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