Брати Борисенки тоді і зараз: як змінилися відомі близнюки 2000-х та куди вони зникли

Пропонуємо дізнатися, що стало з найвідомішими в Україні братами-близнюками.
Брати-близнюки Олександр та Володимир Борисенки, які виступали у дуеті, у 2000-х роках були неабияк популярними та мали чималу армію прихильників.
Стали відомими тоді ще зовсім юні співаки завдяки проєкту "Фабрика зірок-3" 2009 року. Хоч на шоу близнюкам-співакам не вдалося здобути перемогу, але там вони отримали шалену популярність серед публіки.
Після завершення проєкту 17-річні Володимир та Олександр почали активно гастролювати, розвивати свою творчість та створювати пісні. Так, серед найвідоміших їхніх композицій "Не трогай мой плеер", "Колдовала зима", "Пусть я маленького роста", "Любовь с первого взгляда" та багато інших.
Утім, популярність поступово почала спадати, а брати-близнюки спробували її втримати, випустили декілька кліпів та пісень, та врешті зосередилися на особистому житті.
Сашко тривалий час зустрічався з коханою, яка була значно старшою за нього. Утім, через три роки їхні шляхи розійшлися. З наступною дівчиною Марією хлопцеві теж не вдалося побудувати сім'ю, хоча вони були тривалий час разом.
А от Володимир встиг одружитися. Обраницею виконавця стала співачка Лавіка (Любов Юнак). Однак після шести років шлюбу пара розлучилася. Любов запропонувала покінчити зі стосунками, а Володимир погодився.
Розрив для співака виявився дуже болісним , і він впав у депресію. Братам-близнюкам довелося поставити свою творчість на паузу. Сашко навіть вважав, що розпочне сольну кар'єру без брата.
Згодом душевні рани Володимира загоїлися. Нині брати займаються творчістю та мріють відродити популярність, яка була у них після "Фабрики зірок". Щоправда, в їхнього дуету тепер інша назва - BRO Borisenko Brothers.
Що коїться в особистому житті 30-річних близнюків, достеменно невідомо. Олександр одинак, а от Володимир тримає особисте у таємниці.
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