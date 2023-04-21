Брати Борисенки вперше розповіли, чому відмовили у співпраці Потапу і Юрію Нікітіну

Учасники популярного у 2000-х гурту брати Борисенки Олександр та Володимир Борисенки зізналися, що свого часу відмовилися співпрацювати з продюсерами Потапом і Юрієм Нікітіним.

Брати пояснили, що 2013 року в них закінчився контракт з "Новим каналом", де виходив проєкт "Фабрика зірок", учасниками якого були Борисенки. Тоді ж хлопці вирішили спробувати працювати самостійно:

"На той момент нам потрібно було напрацювати бюджет, для того щоб зробити декілька пісень для старту. Записати на них кліпи і можна було рухатись. Якусь стратегію ми самі собі прописали. Ми наробили бюджет, ми замовили демоверсії пісень і з них ми хотіли виходити на новий рівень. Потім події на Майдані відбуваються, все затихає, гроші витрачати неможна, бо ти не знаєш що буде, чи вистачить грошей на поїсти і т.д. Тому ця стратегія навіть не спробувала себе", - прокоментував Саша Борисенко.

Брати Борисенки / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

Володимир Борисенко зазначив, що з Потапом не склалося тоді, бо на той момент у артистів ще був контракт з "Новим каналом". А коли ж артисти згодом мали розмову з Юрієм Нікітіним, то вони хотіли спробувати свої сили без продюсера:

Потап

"Потап хотів співпраці, а "Новий канал" хотів грошей. Коротше, там щось не зійшлось. А з Нікітіним… Ми закінчили роботу з продюсером. Ми прожили дуже складний період. Ми прожили період, де ти не вирішуєш за себе нічого, де ти по-справжньому почуваєшся лялькою. Нам потрібен був час, щоб зрозуміти, що ми таке, куди ми прямуємо і задля чого. Треба було набивати шишки самостійно. Не ставати ще одним черговим проєктом. Ми спілкувалися з Нікітіним, це була його ініціатива. Він дізнався, що в нас закінчився контракт і запросив нас познайомитися. Ми йому тоді сказали, що хочемо взяти рік задля себе", - поділився Вова Борисенко.

Юрій Нікітін / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Нагадаємо, раніше Володимир Борисенко прокоментував чутки про те, що він бісексуал.

Читайте також: