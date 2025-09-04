ТСН у соціальних мережах

Брати Борисенки здивували сумою, яку заробляли на піку популярності: "Умови були кабальні"

Артисти чесно розповіли про свій фінансовий стан.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Брати Борисенки

Брати Борисенки / © скриншот з відео

Українські співаки Олександр та Володимир Борисенки пригадали, скільки заробляли на піку своєї кар’єри, та зізналися, який дохід мають сьогодні.

У шоу NABARI артисти розповіли, що на початку творчого шляху працювали з продюсером і отримували лише 10% гонорару за концерт. Спершу ця сума ділилася ще й навпіл між братами.

"Наприклад, концерт коштував 1000 доларів. Ми на двох отримували лише 100 доларів, тобто по 50. Умови були кабальні", — пригадали вони, але для 17-річних хлопців це здавалося гарним стартом.

Брати Борисенки / © instagram.com/voborysenko

Брати Борисенки / © instagram.com/voborysenko

Тепер ситуація кардинально інша. Брати вже давно працюють самостійно та паралельно займаються іншими напрямами — дизайном, режисурою та монтажем. За словами Олександра, нині вони можуть заробляти близько трьох тисяч доларів на місяць, що суттєво перевищує дохід із часів, коли давали по 15-20 концертів на місяць.

"Зараз набагато більше. Бо я можу поєднувати кілька робіт. В середньому виходить у районі трьох тисяч", — поділився він.

