Брати Борисенки здивували сумою, яку заробляли на піку популярності: "Умови були кабальні"
Артисти чесно розповіли про свій фінансовий стан.
Українські співаки Олександр та Володимир Борисенки пригадали, скільки заробляли на піку своєї кар’єри, та зізналися, який дохід мають сьогодні.
У шоу NABARI артисти розповіли, що на початку творчого шляху працювали з продюсером і отримували лише 10% гонорару за концерт. Спершу ця сума ділилася ще й навпіл між братами.
"Наприклад, концерт коштував 1000 доларів. Ми на двох отримували лише 100 доларів, тобто по 50. Умови були кабальні", — пригадали вони, але для 17-річних хлопців це здавалося гарним стартом.
Тепер ситуація кардинально інша. Брати вже давно працюють самостійно та паралельно займаються іншими напрямами — дизайном, режисурою та монтажем. За словами Олександра, нині вони можуть заробляти близько трьох тисяч доларів на місяць, що суттєво перевищує дохід із часів, коли давали по 15-20 концертів на місяць.
"Зараз набагато більше. Бо я можу поєднувати кілька робіт. В середньому виходить у районі трьох тисяч", — поділився він.
