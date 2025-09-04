Брати Борисенки зізналися, хто дратував їх під час участі на "Фабриці зірок"

Брати Борисенки

Реклама

Українські виконавці Олександр і Володимир Борисенки пригадали, як їм працювалося на популярному талант-шоу "Фабрика зірок".

У шоу NABARI Олександр чесно зізнався, що його ніхто особливо не дратував, і навіть сьогодні він не розуміє, чому мав би хтось викликати в нього це почуття. Він зауважив, що в житті йому мало хто не подобався.

"Я реально не розумію, чого мене має хтось бісити? У житті мене взагалі мало хто дратує. Ну, хіба що росіяни", — з гумором сказав він.

Реклама

Натомість його брат Володимир визнав, що мав свої конфлікти. Найбільше його дратувала учасниця Тетяна Воржева. Він додав, що вона в цілому мало кому була до вподоби, попри свій привабливий зовнішній вигляд.

"Вона всіх бісила. Вона гарна і все. Завжди дратує, коли людина тільки зовнішньо приваблює. З нею було складно спілкуватися, бо не розуміла багатьох речей", — пояснив він.

Брати Борисенки / © instagram.com/p/CAAqWQknrRC

Також, за словами Володимира, інколи його дратувала навіть їхня подруга MamaRika. Він зазначив, що співачка була "з характером" і це йому подобалося. Попри все, брати зізналися, що вже тоді цінували норовливих людей, адже це додавало драйву та емоцій на проєкті.

Нагадаємо, нещодавно Брати Борисенки здивували сумою, яку заробляли на піку популярності. Артисти чесно розповіли про свій фінансовий стан.