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Брати Борисенки змінилися до невпізнання: який зараз вигляд мають близнюки та чим займаються
Брати Борисенки були найвідомішими близнюками України 2000-х років. Однак наразі вкрай рідко з'являються на публіці. Пропонуємо подивитися, як змінилися брати та чим зараз займаються.
Учасники популярного у 2000-х гурту брати Борисенки - Олександр та Володимир Борисенки – змінилися до невпізнання.
Зараз близнюкам 32 роки. Вони практично не з'являються в публічному просторі. Однак проєкту "ЖВЛ представляє" вдалося зустрітися з близнюками на заході та поспілкуватися. Як жартують колишні музиканти, вони живі та здорові, але з роками волосся стало менше: "Живі, більш-менш здорові, трішки волосся випало, але нічого страшного. Зараз ми корисні там, де ми перебуваємо, і туди ми направляємо повністю себе, повністю свої сили".
Володимир Борисенко наразі займається соціальною роботою. Зокрема, він присвятив себе благодійності та допомагає українським військовим.
"Я дуже багато займаюся соціальною роботою, веду проєкт "Жити назустріч", де ми допомагаємо ветеранам в адаптації та повертатися до цивільного життя. Ще займаюся благодійними мерчами, підтримкою комерційних проєктів, які теж займаються допомогою військовим", - ділиться Володимир.
Тим часом Олександр спростував чутки, що він працює в сфері IT. Колишній співак говорить, що присвятив себе роботі над відео, монтажем та режисурі.
"Я не знаю, хто взагалі розігнав, що я в IT працюю. Я дизайнер. Я роблю відео, монтаж, займаюся режисурою. Це не пов'язано з IT", - поділився Олександр.
Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Володимира Борисенка – у минулому співачка, а нині психологиня Лавіка – вдруге вийшла заміж. Любов Юнак, справжнє ім'я колишньої артистки, вже показала, яким було її весілля.