Брати Борисенки змінилися до невпізнання: який зараз вигляд мають близнюки та чим займаються

Брати Борисенки / © Фото з соціальних мереж

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Учасники популярного у 2000-х гурту брати Борисенки - Олександр та Володимир Борисенки – змінилися до невпізнання.

Зараз близнюкам 32 роки. Вони практично не з'являються в публічному просторі. Однак проєкту "ЖВЛ представляє" вдалося зустрітися з близнюками на заході та поспілкуватися. Як жартують колишні музиканти, вони живі та здорові, але з роками волосся стало менше: "Живі, більш-менш здорові, трішки волосся випало, але нічого страшного. Зараз ми корисні там, де ми перебуваємо, і туди ми направляємо повністю себе, повністю свої сили".

Володимир Борисенко наразі займається соціальною роботою. Зокрема, він присвятив себе благодійності та допомагає українським військовим.

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Брати Борисенки зараз / © скриншот з відео

"Я дуже багато займаюся соціальною роботою, веду проєкт "Жити назустріч", де ми допомагаємо ветеранам в адаптації та повертатися до цивільного життя. Ще займаюся благодійними мерчами, підтримкою комерційних проєктів, які теж займаються допомогою військовим", - ділиться Володимир.

Тим часом Олександр спростував чутки, що він працює в сфері IT. Колишній співак говорить, що присвятив себе роботі над відео, монтажем та режисурі.

"Я не знаю, хто взагалі розігнав, що я в IT працюю. Я дизайнер. Я роблю відео, монтаж, займаюся режисурою. Це не пов'язано з IT", - поділився Олександр.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Володимира Борисенка – у минулому співачка, а нині психологиня Лавіка – вдруге вийшла заміж. Любов Юнак, справжнє ім'я колишньої артистки, вже показала, яким було її весілля.

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