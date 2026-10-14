Брати з "Няньок", сестри Олсен й інші: як змінились відомі близнюки Голлівуду і їхні фото тоді і зараз

Знамениті близнюки Голлівуду / © Колаж ТСН.ua

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У багатьох акторів є близнюки. Однак далеко не завжди кожен із них будує успішну кар’єру. Поки одні активно знімаються у кіно, то інші можуть вести доволі закритий спосіб життя.

Однак у Голлівуді доволі часто трапляються винятки, коли обидва близнюки з’являються на екранах. Наприклад, сестри Олсен, брати Спроуси та інші змогли побудувати успішну кар’єру та за популярністю не поступаються одне одному.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати найвідоміших голлівудських близнюків: як вони з роками змінились та як склалися їхні долі.

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Сестри Олсен — Мері-Кейт та Ешлі

Слава до сестер Олсен прийшла ще в ранньому дитинстві. Коли дівчатам було лише дев’ять місяців, вони знялись у ситкомі «Повний будинок». Щоправда, Мері-Кейт та Ешлі по черзі грали одну й ту ж роль. Проривним в їхній кар’єрі став 1993 рік. Тоді була створена компанія Dualstar Entertainment Group, яка випускала персональні проєкти сестер, що орієнтовані на дитячу або ж підліткову аудиторію. Тоді вийшли такі картини, як «Пригоди Мері-Кейт та Ешлі», «Запрошуємо на вечірку до Мері-Кейт та Ешлі», «Двоє: я і моя тінь», «Паспорт до Парижа» та інші.

Сестри Олсен у фільмі «Двоє: я і моя тінь» / © скриншот з відео

2006 року на екрани вийшов останній спільний фільм близнючок «Миттєвості Нью-Йорка». Після цього вони завершили акторську кар’єру, а натомість заснували бренд одягу The Row. Зараз Мері-Кейт та Ешлі 40 років. Вони ведуть доволі закритий спосіб життя та займаються бізнесом. Ешлі перебуває у шлюбі з художником Луїсом Ейснером та 2023 року народила від нього сина. Тим часом Мері-Кейт розлучена та сконцентрована на кар’єрі та хобі.

Сестри Олсен / © Associated Press

Ділан і Коул Спроуси

Брати почали з’являтися у кіно, коли їм було всього лиш вісім місяців. Щоправда, тривалий час вони грали по черзі одного й того ж персонажа. Слава до них прийшла 1999 року, коли на екрани вийшов фільм «Великий тато», що став хітом. До речі, Коул грав також у культовому серіалі «Друзі». Він втілив на екранах роль сина одного з головних персонажів Росса Геллера. Чималу славу братам приніс серіал від Disney «Життя Зака і Коді». Проєкт був настільки успішним, що вони стали найбагатшими на той момент близнюками у світі.

Брати Спроуси / © Associated Press

Зараз братам 34 роки. Ділан зосереджений на незалежному кіно, веде подкаст та займається бізнесом. Актор одружений із моделлю Барбарою Палвін, а нещодавно в них народилась донька. Що стосується Коула, то він грав у нашумілому серіалі «Рівердейл». Актор не одружений, але тривалий час перебуває в стосунках із моделлю Арі Фурньє.

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Брати Спроуси / © Associated Press

Джеймс і Олівер Фелпси (грали у «Гаррі Поттері» братів Фреда і Джорджа Візлі)

Джеймс і Олівер Фелпси прославились у віці 14 років, коли їх затвердили на роль близнюків у серії фільмів про Гаррі Поттера. Що цікаво, до цього в них не було професійного акторського досвіду, але кінопроби вони склали успішно.

Брати Фелпси у «Гаррі Поттері» / © скриншот з відео

Вони зіграли у восьми частинах фільму «Гаррі Поттер», а після завершення знімань продовжили кар’єру в медіаіндустрії. Хоч у масштабних проєктах близнюки не з’являються, але ведуть різні шоу, запустили подкаст, працюють на івентах та виставках. До речі, коли в Україні розпочалась повномасштабна війна, то брати одразу ж засудили дії РФ та підтримали українців.

Брати Фелпси / © Associated Press

Зараз близнюкам 40 років. В особистому житті у них все гаразд. Олівер 2015 року повів під вінець давню подругу, яка народила йому двох доньок. Джеймс одружився 2016-го, дітей у нього немає.

Пітер та Девід Поли (грали братів-близнюків у фільмі «Няньки»)

Брати взагалі не планували поєднувати своє життя з акторством. Вони професійно займались бодибілдингом. Однак доля розпорядилась інакше. Брати оселились в Голлівуді, а там їх запримітили кінематографісти. Так, кремезні та м’язисті Пітер та Девід, які ще й близнюки, не могли не привернути увагу. Врешті, 25-річних спортсменів покликали зніматися. Брати зіграли у таких картинах, як «Варвари» та «Подвійні неприємності». 1994 року на екрани вийшов найвідоміший фільм за їхньою участю «Няньки».

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Брати Поли у фільмі «Няньки» / © скриншот з відео

Пітеру Полу зараз 69 років. Він вже давно не знімається в кіно та не веде публічний спосіб життя. Натомість Пітер став дипломованим хіропрактиком. А от Девіда, на жаль, не стало 6 березня 2020 року у віці 62 років. Він помер уві сні.

Брати Поли / © фото з соцмереж

Луїза та Ліза Бернс (грали близнючок у фільмі «Сяйво»)

Сестри втілили на екранах моторошних близнючок Грейді у культовому фільмі жахів «Сяйво», який зняв режисер Стенлі Кубрик. На момент знімань їм було 11 років. Саме ця картина й завадила їм побудувати акторську кар’єру, оскільки їх асоціювали з персонажами фільму жахів та відмовляли в ролях.

Луїза та Ліза Бернс у фільмі «Сяйво» / © скриншот з відео

Луїза пов’язала своє життя з біологією, а от Ліза — юриспруденцію. Зараз близнючкам 58 років, вони живуть у Великій Британії та час від часу з’являються на публіці.

Сестри Бернс / © фото з соцмереж

Тіффані та Крістл Матарас (грали у фільмі «Дитсадовський поліцейський» з Арнольдом Шварценеггером)

Сестри розпочали свою акторську кар’єру в ранньому дитинстві. Щоправда, спочатку вони знімались у рекламі. На великих екранах дівчата з’явились 1990 року, коли вийшов фільм «Дитсадовський поліцейський» із зіркою Голлівуду Арнольдом Шварценеггером. Вони також грали у таких картинах, як «Трудне дитя 2», «Табір ніде» та інших.

Сестри Матарас / © скриншот з відео

Зараз Тіффані та Крістл Матарас 42 роки. Акторську кар’єру вони завершили, а натомість займаються бізнесом. Про їхнє особисте життя практично нічого невідомо.

Сестри Матарас / © фото з соцмереж

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua показувала відомих українських акторів у молодості й зараз. Пропонуємо подивитися, як змінились Стас Боклан, Ада Роговцева, Ольга та Наталія Сумські й інші.

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