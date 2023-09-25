Браян Остін Грін освідчився коханій, з якою закрутив роман після розлучення з Меган Фокс

Зірка Голлівуду Браян Остін Грін освідчився коханій, танцівниці Шарні Берджесс, з якою закрутив роман після розлучення з акторкою Меган Фокс.

Про це закохані повідомили у своєму Instagram. Вони опублікували доволі цікаві кадри. Зокрема, Браян разом зі своїми дітьми поклав руку на траву, а Шарна символічно доповнила "композицію", поклавши зверху свою руку, на безіменному пальці якої красувалася обручка від Cartier.

"Наша остання глава", - підписали кадри закохані.

Браян Остін Грін освідчився Шарні Берджесс / Фото: Associated Press

До слова, Браян Остін Грін освідчився коханій ще влітку, а саме 15 липня у свій день народження. Про це актор розповів у подкасті Old-ish. За його словами, він хотів узаконити шлюб з Шарною та вигадав оригінальний спосіб, як це зробити. Окрім того, цей святковий день Браян також розділив і з дітьми від попередніх шлюбів. Сини допомогли зірковому батькові освідчитися. Вони тримали обручку та підтримували актора.

Зазначимо, Браян Остін Грін був в офіційному шлюбі з акторкою Меган Фокс. У пари народилося троє дітей. Також актор виховує сина від стосунків з Ванессою Марсіл.

З танцівницею Шарною Берджесс знаменитість закрутив роман 2020 року, саме після розриву з Меган Фокс. У пари є спільний син, який народився у червні 2022 року.

Браян Остін Грін та Шарна Берджесс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно блогер Олег Машуковський освідчився своєму бойфренду. Романтична подія сталася просто на вершині Говерли.

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