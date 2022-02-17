Браян Остін Грін вперше після розлучення з Фокс показав свою вагітну кохану

Браян Остін Грін вперше після розлучення з Фокс показав свою вагітну кохану

Актор і танцівниця Шарна Берджесс стануть батьками влітку.

Зірка Голлівуду Браян Остін Грін, після офіційного розлучення з акторкою Меган Фокс, вперше показав свою вагітну кохану.

Так, знаменитіcть та його обраниця, 36-річна австралійська танцівниця на ім'я Шарна Берджесс чекають на спільного малюка. У своєму Instagram 48-річний зірка "Останньої зупинки" опублікував зворушливий кадр, на якому тримає вагітний животик коханої.

Браян Остін Грін та Шарна Берджесс / instagram.com/brianaustingreen

Також Браян розсекретив стать та дату, коли народиться малюк. Тож, закохані чекають на хлопчика, який з'явиться на світ попередньо 4 липня.

"Шарно, я не можу дочекатися, щоб побачити, як ти тримаєш свою/нашу дитину", – звернувся до обраниці він.

Зі свого боку, Берджесс також продемонструвала фігуру у бікіні.

Браян Остін Грін та Шарна Берджесс / instagram.com/sharnaburgess

"І раптом мій світ уже ніколи не буде тим самим. Назавжди більше, назавжди розширено та глибше. Назавжди рясний і безумовний. Браяне, я люблю нашу сім'ю, мені подобається, що вона росте, і я люблю тебе. Нам так пощастило!" – поділилася емоціями майбутня матуся.

Зауважимо, Браян та Шарна закрутили роман за п'ять місяців після розриву з Меган Фокс. Для Шарни майбутня дитина стане первістком. А ось для Гріна це вже п'ята дитина. У актора є ще чотири сини: старший від акторки Ванесси Марсіл і троє хлопчиків від ексдружини Меган Фокс.

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