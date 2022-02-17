Браян Остін Грін вперше після розлучення з Фокс показав свою вагітну кохану

Актор і танцівниця Шарна Берджесс стануть батьками влітку.
Зірка Голлівуду Браян Остін Грін, після офіційного розлучення з акторкою Меган Фокс, вперше показав свою вагітну кохану.
Так, знаменитіcть та його обраниця, 36-річна австралійська танцівниця на ім'я Шарна Берджесс чекають на спільного малюка. У своєму Instagram 48-річний зірка "Останньої зупинки" опублікував зворушливий кадр, на якому тримає вагітний животик коханої.
Також Браян розсекретив стать та дату, коли народиться малюк. Тож, закохані чекають на хлопчика, який з'явиться на світ попередньо 4 липня.
"Шарно, я не можу дочекатися, щоб побачити, як ти тримаєш свою/нашу дитину", – звернувся до обраниці він.
Зі свого боку, Берджесс також продемонструвала фігуру у бікіні.
"І раптом мій світ уже ніколи не буде тим самим. Назавжди більше, назавжди розширено та глибше. Назавжди рясний і безумовний. Браяне, я люблю нашу сім'ю, мені подобається, що вона росте, і я люблю тебе. Нам так пощастило!" – поділилася емоціями майбутня матуся.
Зауважимо, Браян та Шарна закрутили роман за п'ять місяців після розриву з Меган Фокс. Для Шарни майбутня дитина стане первістком. А ось для Гріна це вже п'ята дитина. У актора є ще чотири сини: старший від акторки Ванесси Марсіл і троє хлопчиків від ексдружини Меган Фокс.
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