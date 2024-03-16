Бред Пітт судиться з Анджеліною Джолі та росіянином, якому вона продала частку їхнього майна

Голлівудський актор Бред Пітт виявив бажання довести справу з його ексдружиною Анджеліною Джолі до кінця у питанні володіння їхньою спільною виноробнею Chateau Miraval.

Знаменитість вже здобув три судові перемоги над акторкою та російським мільярдером Юрієм Шефлером. Втім, 48-річна Джолі оскаржила попереднє рішення Верховного суду Лос-Анджелеса, яке підтвердило факт продажу нею своєї частки французької виноробні російському "горілчаному королю" Юрію Шефлеру без відома на те актора, з яким вона володіла Chateau Miraval. Суддя відхилила її звинувачення. Як повідомляє Page Six, Бреда це ніяк не зупиняє і він налаштований дійти істини, передавши справу до суду іншої інстанції.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / Фото: Associated Press

Зазначимо, 60-річний Пітт і 48-річна Джолі розлучилися у вересні 2016 року. Відтоді між ними спалахнув скандал через володіння спільною виноробнею Chateau Miraval. Річ у тім, що ексдружина актора порушила контракт і продала свою частку майна російському олігарху Шефлеру без згоди чи відома Пітта. Ба більше, раніше Бред вже показав листа російського магната до Анджеліни Джолі, у якому він запрошує акторку відвідати його замок у Шотландії й налагодити всі питання.

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