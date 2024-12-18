Бред Пітт хоче одружитися з молодшою на 29 років коханою, але Анджеліна Джолі стоїть на заваді – ЗМІ

Голлівудський актор Бред Пітт наважився на третій шлюб.

Як повідомляє інсайдер виданню Daily Mail, артист рішуче налаштований одружитися з молодшою на 29 років коханою Інес де Рамон. Однак, як виявилося, Бред Пітт не може узаконити нові стосунки, а стоїть за цим його колишня дружина Анджеліна Джолі.

Річ у тім, що акторові необхідно остаточно офіційно розлучитися з ексобраницею, перш ніж укласти новий шлюб. Тим часом Джолі зволікає з цим та не дає юридичним питанням повністю врегулюватися. За словами інсайдерів, це тактика акторки, аби "контролювати колишнього чоловіка".

Анджеліна Джолі, Бред Пітт / Фото: Associated Press

"Бред дійсно хоче одружитися знову, але Енджі все ще стоїть на заваді, і він просто хоче, щоб усе закінчилося. Вона тягнула це майже десять років. Тепер вона зволікає з завершенням їхнього розлучення", - розповів інсайдер,

Анджеліна Джолі зволікає з розлученням з Бредом Піттом нібито через дітей. Акторка очікує, коли їхнім двійнятам виповниться 18 років, а вже потім дасть згоду на розірвання шлюбу, а наразі їм лише 16 років.

Зазначимо, Бред Пітт та Анджеліна Джолі перебували в стосунках від 2005 року до 2016-го, з яких два у шлюбі. Колишні закохані розлучилися зі скандалом. Зокрема, вони почали судитися за опіку над дітьми, а в них їх шестеро – троє біологічних та названих, та над спільним майном. Врешті, суди досі тривають. Тим часом у Пітта погіршилися стосунки з синами та доньками, які навіть почали публічно відмовлятися від його прізвища. Раніше актор вже реагував на це болісне рішення дітей.

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