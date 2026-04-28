Бред Пітт і його жінки: розірвані заручини з Пелтроу, зрада Еністон і скандальне розлучення з Джолі

Бред Пітт з Анджеліною Джолі та Дженніфер Еністон / © Associated Press

Голлівудський актор Бред Пітт в юності був ще тим серцеїдом, секс-символом та завидним хлопцем.

Та це все не врятувало його від невдач в особистому житті та розбитого серця. Неодноразово наречені йшли від нього. Ба більше, кохані Пітта віддавали перевагу іншим чоловікам. Також за плечима в актора два болісних розлучення.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, що відомого про особисте життя Бреда Пітта. У добірці ми зібрали, з ким в актора були романи та чому завершувалися його стосунки.

Джилл Шолен

До знайомства з Джилл Шолен у Бреда Пітта були нетривалі романи. Проте з американською акторкою було все серйозно. Парочка познайомилась під час знімань фільму "Прогулюючи уроки", де грала закоханх. Їхні екранні стосунки переросли в реальні. Бред Пітт навіть освідчився обраниці. Проте щастя тривало недовго, а саме близько трьох місяців. Джилл Шолен кинула актора, оскільки закохалась в іншого.

Бред Пітт і Джилл Шолен / © Getty Images

Крістіна Епплгейт

Наприкінці 80-х Бред Пітт закрутив роман з акторкою Крістіною Епплгейт. Спочатку між ними була лише дружба, яка й переросла в стосунки. Щоправда, розрив був драматичним і на очах у публіки. Крістіна Епплгейт та Бред Пітт відвідали MTV Video Music Awards 1989 року як пара. Посеред заходу акторка покинула бойфренда заради іншого та втекла разом із ним. А Пітт залишився з розбитим серцем.

Крістіна Епплгейт / © Associated Press

Джульєтт Льюїс

Саме з Джульєтт Льюїс у Бреда Пітта зав'язались тривалі стосунки. Познайомились актори 1989 року під час знімань "Занадто молода, щоб померти?". Разом вони були близько чотирьох років. Стосунки пара розірвала на початку 1993 року. Офіційна причина – тиск з боку кар'єри. Річ у тім, що саме тоді до Бреда Пітта прийшла слава. Популярність, постійна увага преси та щільний робочий графік негативно вплинули на стосунки пари. Врешті, вони розійшлися. Але обидва не тримають зла одне на одного і згадують цей роман із вдячністю.

Бред Пітт і Джульєтт Льюїс / © Associated Press

Після цього розриву Пітту приписували декілька таємних романів. Проте ані сам актор, ані жінки, з якими його підозрювали в романтичних стосунках, ніколи це не підтверджували.

Тенді Ньютон

Цей роман розпочався 1994 року. Парочка познайомилась під час знімань фільму "Інтерв'ю з вампіром". Про стосунки акторів насправді мало що відомо. Вони були разом близько року, тримали особисте життя подалі від публіки та майже не з'являлись разом. Актори розійшлися без драм та залишились друзями.

Тенді Ньютон / © Associated Press

Гвінет Пелтроу

І знову службовий роман. Так, із Пелтроу Бред Пітт теж познайомився на знімальному майданчику 1994 року. Вони разом грали подружжя у фільмі "Сім". Це було кохання з першого погляду, оскільки Пітт миттєво відчув зв'язок із Пелтроу. Врешті, між ними зав'язався роман. Пара була разом близько трьох років та навіть встигла заручитися. Проте весілля так і не відбулось. Заручини розірвала саме Гвінет Пелтроу. Лише згодом вона пояснила своє рішення тим, що була не готовою до шлюбу і насправді злякалась. Хоч для Пітта цей розрив був болісним, але врешті вони залишились друзями.

Бред Пітт і Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Клер Форлані

Стосунки з акторкою у Бреда Пітта зав'язались невдовзі після розриву з Гвінет Пелтроу, а саме 1998 року. Принаймні, саме так стверджували в пресі, оскільки сама пара цей роман не підтверджувала. Подейкують, що в них був службовий роман, який тривав зовсім недовго.

Клер Форлані / © Associated Press

Дженніфер Еністон

Романтична історія Бреда Пітта та Дженніфер Еністон розпочалась 1998 року з побачення наосліп, яке їм організували їхні агенти. Врешті, чи не одразу ж між ними виникла хімія. Спочатку знаменитості ретельно приховували стосунки, але вже 1999 року здійснили перший вихід у світ – разом відвідали церемонію Emmy Awards. З освідченням Бред Пітт довго не тягнув. Вже восени 1999-го актор покликав кохану заміж, а та відповіла згодою. Вже 2000 року закохані зіграли розкішне весілля у Малібу.

Дженніфер Еністон та Бред Пітт / © Associated Press

Щастя пари тривало до 2005 року. Саме тоді Еністон подала на розлучення, чим просто приголомшила Голлівуд. Офіційна причина – "непереборні розбіжності". Довкола розлучення пари одразу почало з'являтися безліч теорій. Подейкували, що це через те, що Пітт хотів дітей, а Еністон – ні. Проте акторка це спростувала.

Бред Пітт та Дженніфер Еністон / © Associated Press

Інша теорія стосувалась втручання Анджеліни Джолі. Річ у тім, що 2004 року вони знялись у фільмі "Містер і місіс Сміт", де грали подружжя. На знімальному майданчику між парочкою виникла хімія. Джолі та Пітту почали приписувати роман. Хоч вони заперечували стосунки, але папараці заскочили їх під час прогулянки на пляжі у Кенії. Подейкували, що саме Джолі злила ЗМІ їхнє з Піттом місцеперебування.

До речі, сам актор заперечував фізичну зраду Дженніфер Еністон. Проте все ж таки визнав, що під час знімань фільму "Містер і місіс Сміт" закохався у Джолі.

Дженніфер Еністон, Бред Пітт та Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Парочка познайомилась під час знімань фільму "Містер і місіс Сміт", де між ними виникла хімія. Після розлучення з Дженніфер Еністон Пітт розпочав офіційні стосунки з Анджеліною Джолі та навіть усиновив її названих дітей – сина Меддокса та доньку Захару. Врешті, у пари народились й спільні спадкоємці – донька Шайло і двійнята Вів'єн та Нокс. Також подружжя разом усиновило сина Пакса.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі / © Associated Press

2014 року актори зіграли весілля. Анджеліну Джолі та Бреда Пітта вважали однією з найміцніших пар Голлівуду. Проте 2016 року артистка неочікувано подає на розлучення. Цей розрив виявився неабияк скандальним.

Причини розлучення називають різні. Зокрема, пара переживала серйозну кризу в шлюбі. Також Пітт визнав, що страждав від алкогольної залежності, і це негативно впливало на сім'ю. Невдовзі після розлучення актор кинув пити. Окрім того, у пари були різні методи виховання – Джолі дає більше волі, а от Пітт прагне дисципліни.

Анджеліна Джолі з їхніми з Бредом Піттом дітьми / © Associated Press

Проте, останньою краплею для Анджеліни став інцидент у літаку. Між парою нібито відбулась серйозна сварка. Джолі заявила, що Пітт у стані алкогольного сп'яніння відвів її до вбиральні, схопив за голову, трусив та штовхнув у стіну. Коли син Меддокс намагався заступитися за маму, то, за словами акторки, Бред накинувся на нього. Джолі говорила, що спробувала відштовхнути чоловіка, але той відмахнувся, травмувавши їй спину та лікоть. Окрім того, акторка заявляла, що під час польоту Бред Пітт обливав її та дітей пивом й вином.

Сам Бред Пітт всі заяви ексдружини заперечував. Він визнав, що був у стані сп'яніння і що сварка вийшла з-під контролю, проте запевнив, що не піднімав рук на дітей. Врешті, ФБР провело розслідування, після чого закрило справу, не висунувши актору жодних звинувачень.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Розлученням все не скінчилось, адже між Бредом Піттом та Анджеліною Джолі розпочалися тривалі суди. Вісім років колишнє подружжя судилось за опіку над дітьми. Джолі хотіла одноосібну, а Пітт – спільну. Врешті, актор поступився колишній дружині. Із дітьми він не спілкується, оскільки ті не бажають цього робити і публічно відмовляються від прізвища батька.

Наразі між колишнім подружжя ще триває суд за маєток і виноградник у Франції. Пітт судиться з Джолі через те, що та продала свою частку іншій стороні. Хоча, мовляв, перед цим була підписана угода, що не дозволяла цього зробити. Пітт заявляє, що таким чином його колишня мститься йому. Тим часом Джолі запевняє, що жодної угоди не існувало.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / © Associated Press

Інес де Рамон

Наразі Бред Пітт перебуває в стосунках із дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон. Роман пари зав'язався у листопаді 2022 року. Парочка не надто афішує стосунки. Проте відомо, що вони живуть разом, нібито планують весілля і навіть розглядають можливість стати батьками спільної дитини.

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

