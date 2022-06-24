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Бред Пітт налякав виглядом у новій фотосесії: "Ніби мертвий"

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Бред Пітт налякав виглядом у новій фотосесії: "Ніби мертвий"

Фото: Getty Images

Голлівудський актор Бред Пітт спантеличив фанатів новим фотосетом.

Зірка з'явився на обкладинці нового номера британського журналу GQ.

58-річний знаменитість позував перед камерою лежачи у воді, посеред квітів. Так він повторив образ Офелії з шекспірівської п'єси "Гамлет" з картини англійського художника Джона Еверетта Мілле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Втім, такий експеримент юзери розкритикували. Як написали фоловери під світлиною, Пітт має моторошний вигляд.

  • Бред Пітт має вигляд, ніби він помер
  • Схожий на воскову фігуру, але трохи розплавлений
  • Схожий на того, хто лежить у труні
  • Мені це не подобається!!! Дуже тривожний
  • Боже, який жах! Ніби мертвий
  • Який страшний

Нагадаємо, зірка "Гаррі Поттера" Том Фелтон звернувся до українців. Актор захоплюється героїзмом українців, які відважно захищають країну від російських окупантів.

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