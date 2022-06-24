Бред Пітт налякав виглядом у новій фотосесії: "Ніби мертвий"

Бред Пітт налякав виглядом у новій фотосесії: "Ніби мертвий"

Голлівудський актор Бред Пітт спантеличив фанатів новим фотосетом.

Зірка з'явився на обкладинці нового номера британського журналу GQ.

58-річний знаменитість позував перед камерою лежачи у воді, посеред квітів. Так він повторив образ Офелії з шекспірівської п'єси "Гамлет" з картини англійського художника Джона Еверетта Мілле.

Втім, такий експеримент юзери розкритикували. Як написали фоловери під світлиною, Пітт має моторошний вигляд.

Бред Пітт має вигляд, ніби він помер

Схожий на воскову фігуру, але трохи розплавлений

Схожий на того, хто лежить у труні

Мені це не подобається!!! Дуже тривожний

Боже, який жах! Ніби мертвий

Який страшний

Нагадаємо, зірка "Гаррі Поттера" Том Фелтон звернувся до українців. Актор захоплюється героїзмом українців, які відважно захищають країну від російських окупантів.

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