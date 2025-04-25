Бред Пітт обвінчається з молодшою на 29 років коханою: актор освідчився їй після двох років роману

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Реклама

Американський голлівудський актор Бред Пітт, який нещодавно відмовлявся узаконювати стосунки, стає під вінець.

Принаймні так стверджує інсайдер виданню Hindustan Times. За даними джерела, 61-річна зірка освідчився своїй коханій — 32-річній дизайнерці ювелірних прикрас Інес Де Рамон. Романтичні стосунки пари тривають вже близько двох років. І нещодавно вони захотіли змін в особистому житті. За словами інсайдерів, Пітт освідчився коханій незадовго до відльоту до Нової Зеландії, де на нього чекають тривалі знімання нового фільму.

"Бред нарешті звільнився від свого минулого і, здавалося б, нескінченного розлучення з Анджеліною. Він хоче, щоб Інес знала, що він завжди буде поруч з нею, незалежно від того, як далеко він їздить по роботі", — розповіло джерело, наближене до пари.

Реклама

Після освідчення, за словами знайомих, Пітт буквально охопив кохану турботою. Щоб не розлучатися навіть на час знімань, пара вирушила до Нової Зеландії разом.

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Getty Images

До слова, саме Інес підтримувала Бреда у найважчі періоди його життя, особливо коли той переживав складне і тривале розлучення з Анджеліною Джолі. Зірка "Одного разу в... Голлівуді" дуже цінує її за таку турботу.

"Бред знає, як важко було Інес пережити його розлучення, і цінує, що вона продовжувала стояти на його боці, незалежно від того, наскільки запеклою стала боротьба і як довго вона тривала", — додав інсайдер.

За попередніми даними, закохані планують організувати вінчання вже наприкінці літа або цієї осені без "показового реалітішоу". Це буде камерна церемонія для близького кола — родини, друзів і кількох колег із Голлівуду.

Нагадаємо, що це стане третім шлюбом для Бреда Пітта. 2000 року він одружився з акторкою Дженніфер Еністон, але їхній союз тривав лише п’ять років. Потім у його житті з’явилася Анджеліна Джолі — їхній роман тривав 11 років, але весілля пара зіграла 2014-го. Проте вже через два роки вони розійшлися. Цікаво, що вони офіційно оформили розлучення лише 2024-го. У Пітта та Джолі шестеро спільних дітей.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Сутінків" Крістен Стюарт одружилася з дівчиною та показала фото з оригінального весілля.