Бред Пітт після звинувачень у байдужості до доньки зробив гучну заяву про Анджеліну Джолі

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

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Голлівудського актора Бреда Пітта звинуватили в ігноруванні випускного його доньки від Анджеліни Джолі Захари.

Новий виток багаторічного протистояння між колишнім подружжям розгорівся після завершення навчання їхньої названої доньки Захари в престижному коледжі Спелман. У Мережі з’явилися закиди, що голлівудський актор не прийшов на урочистості та навіть не привітав дівчину з важливою подією. Однак оточення знаменитості запевняє, що ситуація має зовсім інший вигляд. За словами інсайдерів Radar Online, Пітт навіть не знав, коли саме відбудеться церемонія. Ба більше, він переконаний, що його навмисно усунули від будь-якої інформації, а потім зробили винним у публічному просторі.

«Бред надзвичайно засмучений. Він каже, що його просто відрізали від процесу і навіть не повідомили, коли саме відбудеться випускний. Анджеліна ж у відповідь робить із нього лиходія за те, що він не проявив ініціативи. Вона каже, що він мав сам знати, що це її випускний рік, і докласти зусиль, щоб приїхати», — стверджує джерело.

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Анджеліна Джолі та Бред Пітт з сином Меддоксом і донькою Захарою / © Associated Press

Друзі актора також не погоджуються з критикою на його адресу. Вони наголошують, що після тривалого відсторонення від життя дітей вимагати від нього активної участі несправедливо. Крім того, несподівана поява Пітта на публічному заході, на їхню думку, лише привернула б увагу папараці та могла затьмарити свято Захари. Також співрозмовники заперечують інформацію про те, що актор нібито залишив доньку без подарунка.

Інсайдери додають, що затяжний конфлікт між колишнім подружжям дедалі сильніше позначається на їхніх дітях. За їхніми словами, вони давно мріють про припинення ворожнечі між батьками, адже постійна напруга виснажує всю родину. Ситуацію може ускладнити й те, що вже наприкінці літа Анджеліна Джолі нібито планує на тривалий час виїхати з країни разом із дітьми.

Нагадаємо, нещодавно донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Захара через суд позбулася прізвища зіркового батька.

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