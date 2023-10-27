Бред Пітт показав листа російського магната до Анджеліни Джолі, у якому він кличе її до свого замку

Голлівудський актор Бред Пітт оприлюднив електронного листа російського олігарха Юрія Шефлера, якого називають "горілчаним королем", до ексдружини, акторки Анджеліни Джолі.

Як відомо, 2021 року Джолі продала свою частку виноробні Chateau Miraval, якою володіла разом з Піттом, Шефлеру.

Лист російського магната до Джолі Пітт представив в електронному вигляді в суді як доказ, що Шефлер був у змові з Джолі, коли вони вели запеклу битву за виноробню.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / Фото: Associated Press

Лист датований травнем 2022 року. У ньому російський олігарх звинувачує Пітта у спробі "саботувати" їхню угоду, а також запрошує Джолі відвідати його замок у Шотландії:

"Цим листом я хотів би подякувати вам за угоду, яку ми уклали. Я задоволений угодою, незважаючи на поточні розбіжності з Піттом з приводу його спроб саботувати і уникнути підписання акціонерної угоди. Однак я сподіваюся, що згодом ми станемо надійними партнерами і отримуватимемо задоволення від спільного бізнесу. Якщо вам знадобиться моя допомога, будь ласка, зв'яжіться зі мною телефоном. Моє запрошення відвідати мій маєток Тульчан у Шотландії залишається відкритим для вас та ваших дітей у будь-який час", – написав Шефлер, передає DailyMail.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт / Фото: Associated Press

Після того, як Джолі продала Шефлеру свою частку у французькій виноробні Chateau Miraval у жовтні 2021 року, Пітт подав на неї до суду за порушення контракту і з того часу звинуватив компанію Шефлера у "спробі ворожого поглинання винного бізнесу".

Нагадаємо, що ще будучи у шлюбі, 2008 року Анджеліна Джолі та Бред Пітт купили виноробню на півдні Франції. Це була пристрасть Пітта і він вклав чимало зусиль, аби його рожеве вино здобуло популярність та визнання у світі. Втім, після розлучення 2019 року Джолі продала свою частку виноробні російському олігарху. Пітт запевняв, що хотів викупити свою частку у Джолі за 164 мільйони доларів. Проте Анджеліна не захотіла продавати свою частку Пітту і назло колишньому продала її російському олігарху. У жовтні 2022 року Джолі написала листа Пітту, у якому пояснила, чому так вчинила з ним і продала свою частку виноробні Шефлеру.

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