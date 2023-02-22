Бред Пітт познайомив нову обраницю зі своїми дітьми від Анджеліни Джолі

Стало відомо, в яких стосунках знаменитість перебуває зі своєю 30-річною коханою.

У голлівудського актора Бреда Пітта, схоже, все серйозно з фітнес-тренеркою Інес де Рамон.

Зокрема, знаменитість вже встиг познайомити обраницю зі своїми біологічними та названими дітьми від акторки Анджеліни Джолі. Про це виданню DailyMail розповів інсайдер.

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Associated Press

Джерело розповіло, що Пітту все одно, що його колишня Анджеліна Джолі думає про його нові стосунки.

"Особливо йому наплювати, що думає Анджеліна. Насправді він хоче, щоб вона знала, що він щасливий з кимось іншим", - зазначив інсайдер.

Також зірці Голлівуду все одно, що думає про їхні стосунки колишній чоловік Інес – актор Пол Веслі.

"Бреду байдуже, що Пол думає про нього і що Пол думає про те, що він зустрічається з Інес", - додало джерело.

Інес де Рамон і Пол Веслі / Фото: Getty Images

Інсайдер також розповів, що Інес та Бред серйозно налаштовані стосовно одне одного. Зокрема, обраниця підтримує актора, який мав тяжке розлучення з Анджеліною Джолі. Тим часом Пітт підтримав Рамон, коли вона розійшлася з чоловіком.

"Вони фактично зблизилися через розлучення і налаштовані досить серйозно", - розповів інсайдер.

Зазначимо, зірка серіалу "Щоденники вампіра" Пол Веслі подав документи на розлучення з Інес де Рамон 17 лютого. Однак, пара оголосила про своє розставання ще у вересні минулого року.

Читайте також: