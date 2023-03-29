Бред Пітт продав розкішний маєток, у якому жив з Анджеліною Джолі та дітьми

Голлівудський актор Бред Пітт продав розкішний маєток у Лос-Анджелесі, де він раніше мешкав з ексдружиною Анджеліною Джолі та їхніми дітьми.

Будинок артист виставив на продаж на початку року. Актору знадобилося два місяці, щоб знайти нового власника. До речі, Пітт зробив чималу знижку. Так, знаменитість продавав маєток за 40 мільйонів доларів та врешті віддав за 39 мільйонів, пише TMZ.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт / Фото: Associated Press

Зазначимо, новий власник став володарем розкішного будинку, а також ділянки розміром 77 соток. У його володінні є скейтпарк, павільйон для тенісу, басейн та багато чого іншого.

Тим часом Бред Пітт планує купити менше житло. Маєток актор обирає також у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, після тяжкого розлучення з Анджеліною Джолі знаменитий актор знову почувається щасливим. Зірка почав зустрічатися з фітнес-тренеркою Інес де Рамон та вже навіть встиг познайомити її зі своїми дітьми.

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