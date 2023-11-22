Бред Пітт прокоментував скандальну заяву 19-річного сина від Джолі, який назвав його "негідником"

Зірка був приголомшений словами сина і зазначив, що ніколи не кривдив своїх дітей.

Голлівудський актор Бред Пітт прокоментував гучні слова свого названого сина Пакса від Анджеліни Джолі, який нещодавно назвав його "підлою людиною".

Як розповіло близьке оточення Бреда, він дуже засмучений ситуацією. Так, інсайдер повідомив виданню The Sun, що 59-річна зірка вважає звинувачення названого сина "ганебним" наклепом. У близькому оточенні Пітта стверджують, що знаменитість навпаки дуже любить своїх дітей, тому й думки не може припустити, що він міг їх кривдити.

"Бред дуже поважає всіх своїх дітей, і це пригнічує, коли його вплутують у такі плітки. Прикро бачити, як Бреда зображують як "негідника", це далеко від правди", - поділився інсайдер.

Бред Пітт / Фото: Associated Press

Однак, наближені до Пітта люди переконані, що актор все одно не буде надавати публічного розголосу цій ситуації.

"Він вирішив зберігати гідне мовчання, і це багато про що говорить", - додав інсайдер.

Втім, попри втішні слова від оточення Пітта, деякі іноземні джерела пишуть, що батько зовсім не бачиться з більшістю своїх дітей. Зазначимо, що у Бреда та його колишньої дружини Анджеліни Джолі їх шестеро. Пакс, Захара і Меддокс є усиновленими дітьми, а Шайло і близнюки Нокс і Вів'єн – біологічними.

Бред Пітт з дітьми / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Захара приголомшила вчинком. Під час церемонії вступу до жіночого товариства у коледжі вона публічно відмовилася від прізвища зіркового батька.

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