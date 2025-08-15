Бред Пітт придбав новий розкішний маєток і здивував причиною

Бред Пітт / © Associated Press

Голлівудський актор Бред Пітт купив розкішний дім в Лос-Анджелесі на початку серпня.

Актор став власником будинку за значно меншою ціною, ніж вона була на початку продажу, як пише Daily Mail. Дейв Кюнінг, головний гітарист гурту «The Killers», та за сумісництвом колишній господар маєтку на початку продавав його за 14 мільйонів доларів (приблизно 576 мільйонів гривень).

Причиною купівлі нового дому була крадіжка, яка сталася в червні 2025 року в минулому помешканні Пітта. В результаті інциденту було затримано трьох підозрюваних. В цій афері постраждали також інші зірки, які проживають у Лос-Анджелесі, зокрема Дженніфер Еністон, Том Генкс, Ніколь Кідман та інші.

Бред Пітт знаний своїм колекціонуванням нерухомості. Відтак відомо про його особняк за 40 мільйонів доларів в Каліфорнії, маєток неподалік Санта-Барбари за 4 мільйони доларів, віллу у Франції за 60 мільйонів доларів, резиденцію в районі Лос-Феліз у Лос-Анджелесі за 33 мільйона доларів та комерційні приміщення «Студії Фрогтауна» за 4 мільйони доларів.

