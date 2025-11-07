Бред Пітт розкрив листи адвокатів Джолі у новому позові: чому актор вимагає від неї 35 млн доларів

Анджеліна Джолі, Бред Пітт / © Associated Press

Скандальна судова епопея між акторами Бредом Піттом і Анджеліною Джолі, яка нещодавно побувала в Україні, знову набирає обертів.

Зірка фільму «Одного разу в Голлівуді» подав до суду на колишню дружину, вимагаючи 35 мільйонів доларів компенсації через продаж її частки у спільній французькій виноробні Château Miraval. У нещодавно поданих документах Пітт надав електронні листи адвокатів Джолі, які, на його думку, підтверджують фінансові порушення з її боку.

Згідно з даними People, наприкінці жовтня юридична команда актора передала до суду нові докази — електронне листування команди Джолі, отримане за 2021–2023 роки. У листі від листопада 2023 року адвокати Джолі прямо зазначили, що сам Пітт є ініціатором нової судової тяганини.

«Обтяжливий характер будь-якого провадження — справа рук самого містера Пітта. Він подає до суду на міс Джолі з вимогою відшкодування збитків у розмірі 35 мільйонів доларів», — йшлося у документі.

Château Miraval / © Associated Press

У попередньому листі від жовтня 2023 року представники акторки також заявляли, що Пітт «вимагає компенсації за нібито шкоду, завдану поточній діяльності Miraval». Водночас вони звинуватили актора у відмові надати документи, які пояснили б причини його чотирирічної угоди про нерозголошення (NDA) — угоди, що, за словами команди Джолі, «охоплює особисті проступки» Пітта та є ключовою «для суті справи».

Суперечка навколо Château Miraval тягнеться ще від 2022 року, коли Бред Пітт уперше подав позов проти Джолі, заявивши, що вона порушила домовленість, продавши свою частку компанії Tenute del Mondo (власність Stoli Group) без його згоди. Анджеліна відповіла зустрічним позовом, звинувативши колишнього чоловіка у «мстивій кампанії» та спробі «контролювати її життя після розлучення».

Юристи акторки наголошують, що Пітт відмовився викупити її бізнес-частку, оскільки вона не погодилася підписати NDA, створену нібито для того, «щоб змусити її мовчати» про інцидент 2016 року на борту приватного літака, де актор нібито словесно й фізично поводився агресивно щодо родини. Хоча тоді влада не висунула Пітту звинувачень, цей епізод і досі залишається до кінця не розкритим.

Анджеліна джолі й Бред Пітт / © Associated Press

А нещодавно Анджеліна Джолі відмовилася надати низку документів, посилаючись на адвокатську таємницю. Адвокати Пітта назвали це «приховуванням ключових доказів» і подали запит на доступ до 22 документів, пов’язаних із продажем Miraval.

«Відповідь містера Пітта не спростовує наших аргументів і базується лише на припущеннях. Це чергова спроба втручання в її конфіденційне спілкування з адвокатами. Цей позов є проявом багаторічних зусиль містера Пітта переслідувати та контролювати Анджеліну. Ми з нетерпінням чекаємо на наступне слухання», — заявив представник Джолі Пол Мерфі.

Наступне публічне засідання у справі призначене на 17 грудня 2025 року. Нагадаємо, що Бред Пітт і Анджеліна Джолі офіційно завершили розлучення у грудні 2024 року після восьми років шлюбу та спільного виховання шістьох дітей.

