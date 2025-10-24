Анджеліна Джолі та Бред Пітт / © Associated Press

Напргуа між колишнім зірковим подружжям знову набирає обертів.

Продюсерська компанія Бреда Пітта готується до розширення у Великій Британії. Сам актор планує відкрити новий офіс у Лондоні та проводити більше часу в Європі, як пише Radar Online.

Та, як виявилося, до британської столиці збирається і його колишня дружина. За словами інсайдерів, Анджеліна Джолі вже давно мріяла переїхати до Лондона, але чекала слушного моменту — поки завершаться судові процеси щодо розлучення та опіки, а також поки їхнім близнюкам Нокс і Вів’єн виповниться 18 років. І тепер, коли всі ці умови майже виконані, колишнє подружжя опинилося на шляху до нового "возз’єднання".

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / © Associated Press

Втім, акторка нібито не в захваті від перспективи знову бачити колишнього чоловіка. Джерела зазначають, що Джолі досі боляче згадує минуле і, здається, так і не змогла пробачити Бреду старі образи. Вона вивчала інші варіанти для життя в Європі, тож, можливо, у підсумку обере іншу країну, аби уникнути зустрічей із Піттом.

Тим часом сам Бред, схоже, нарешті знайшов своє щастя. Він живе разом зі своєю коханою, дизайнеркою Інес де Рамон, і, за словами близьких до пари людей, вони буквально не розлучаються. Пітт бере Інес у всі свої поїздки, а вдома вони насолоджуються тишею, спокоєм і звичайним побутом.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі вперше за тривалий час заговорила про стосунки з ексчоловіком Бредом Піттом і приголомшила відвертим зізнанням. Акторка розповіла, які труднощі пережила після розриву та яких несподіваних вимог нині висуває колишньому обранцю.