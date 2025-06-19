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- Гламур
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Бред Пітт відмахнувся від поцілунку з нареченою та проігнорував її під час фотосету
Цей незручний момент потрапив на відео. Користувачі тепер замислюються, а чи дійсно між Бредом Піттом та Інес Де Рамон роман, а не вигадала піарна історія.
Американський актор Бред Пітт відмахнувся від поцілунку з нареченою Інес Де Рамон та проігнорував її під час фотосету.
Незручний момент стався під час світової прем'єри фільму "F1" у Нью-Йорку та потрапив на відео, яке поширилося в Мережі. Зокрема, на короткому ролику помітно, як Пітт та Де Рамон крокували "червоним хідником". Наречена актора намагалася його поцілувати, однак він цієї ж миті відвернувся від неї, аби поговорити з іншою жінкою, яка саме до них підходила.
Та на цьому не все. Під час прем'єри стрічки, Бред Пітт фотографувався з колегами. Інес Де Рамон підійшла до нього, однак актор її проігнорував і виключив зі спільного кадру.
Врешті, ці моменти змусили користувачів замислитися, а чи справді між Бредом Піттом та Інес Де Рамон роман. Деякі юзери після перегляду відео переконані, що це вигадана історія в цілях піару.
Зазначимо, Бред Пітт та Інес Де Рамон близько трьох років перебувають у стосунках. Нещодавно ж інсайдер розповів, що актор освідчився обраниці. Ба більше, зазначається, що закохані до того ж планують й обвінчатися.