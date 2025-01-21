Бред Пітт відмовляється одружуватися з молодшою на 29 років коханою: інсайдер назвав причину

Тут не обійшлася без негативного досвіду актора з його колишньою дружиною Анджеліною Джолі.

Голлівудський актор Бред Пітт відмовляється одружуватися з молодшою на 29 років коханою Інес де Рамон.

Так, ще в грудні близьке оточення артиста розповідало, що він хоче повести під вінець нову обраницю, однак на заваді цьому стояла його колишня дружина Анджеліна Джолі. Хоч подружжя було не разом від 2016 року, однак остаточно офіційно розлучилося лише в грудні 2024-го. Наразі Бред Пітт не пов'язаний тенетами шлюбу, однак знову одружуватися не квапиться.

Інсайдер розповів виданню In Touch, що актор відкладає весілля з Інес де Рамон через шлюбний договір. Річ у тім, що артист після розлучення з Джолі втратив близько 80 мільйонів доларів, тож цілком логічно, що цього разу він хоче підстрахуватися. Тож, Бред Пітт не збирається одружуватися без шлюбного договору.

Бред Пітт із новою обраницею та Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Тим часом Інес де Рамон це образило. Обраниця актора сприйняла це як недовіру до неї та вважає, що шлюбний договір позбавить її багатьох прав.

"Весілля призупинено. Основна причина в тому, що вона відмовляється підписувати шлюбний договір. Інес не хоче повністю відмовлятися від своїх прав. Це стало болісною темою для них обох", - розповів інсайдер.

Зазначимо, Бред Пітт був двічі одружений. Першою дружиною зірки Голлівуду стала акторка Дженніфер Еністон. Пара розлучилася через захопленість Пітта Анджеліною Джолі, з якою він згодом і одружився. З другою дружиною артист перебував у стосунках від 2005-го до 2016 року. Подружжя розлучалося зі скандалами та судами. Остаточно їхні дороги розійшлися у грудні 2024 року, коли вони дійшли згоди в розділі спільного майна.

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