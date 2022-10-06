Бред Пітт відповів на звинувачення Анджеліни Джолі щодо насильства над нею та дітьми

Американський актор Бред Пітт відповів на звинувачення колишньої дружини, акторки Анджеліни Джолі, щодо насильства над нею та дітьми.

Так, знаменитість зазначив, що слова Джолі не відповідають дійсності. Як повідомив офіційний представник актора виданню CNN, Пітт не братиме на себе відповідальність за те, що він не робив.

"Історія (ред. – Джолі) продовжує розвиватися щоразу, коли вона розповідає її з новими необґрунтованими подробицями та заявами. Бред взяв на себе відповідальність за те, що він зробив, але не братиме на себе відповідальність за те, чого він не робив. Ці нові звинувачення зовсім не відповідають дійсності", — заявив представник актора.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт / Фото: Associated Press

Зазначимо, нещодавно Анджеліна Джолі знову звернулася до суду із позовом, у якому звинуватила Пітта у насильстві над дітьми. Акторка заявила, що під час сумнозвісного польоту у вересні 2016 року Пітт "одного із дітей душив, а другого вдарив в обличчя". За словами Джолі, коли вона намагалася захистити дітей та схопила чоловіка зі спини, він травмував її.

Нагадаємо, цю справу вже розглядали у ФБР 2017 року. Правоохоронні органи не знайшли підстав висувати звинувачення Пітту. Проте Джолі продовжує наполягати на своєму.

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